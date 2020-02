Lomepal veut aider les sans-abris !

Le rappeur Lomepal s'engage pour venir en aide aux sans-abris.

Ceux qui suivent le rappeur Lomepal de près, savent peut-être que ce dernier, à un moment de sa vie, a vécu dans la rue, sans domicile fixe, une période qui lui a permis de garder toujours la tête sur les épaules et d'apprendre à apprécier la vie qu'il mène aujourd'hui. Et les fans savent aussi que depuis plus d'un an, chaque Lundi, Lomepal publiait des story étranges sur Instagram, suscitant des milliers de questions de la part des fans, ou jusque dans ses interviews. Il s'agirait en fait d'une initiative solidaire, et le rappeur en a dévoilé un peu plus sur ce projet.

Toujours sur Instagram, le rappeur a révélé que le lundi, depuis bientôt un an et demi, avec quelques amis, ils avaient mis en place des maraudes, durant lesquelles ils cuisinaient des repas, avant de les mettre dans des barquettes, et de les distribuer aux gens dans la rue. Ils rassemblent également quelques vêtements, là encore pour les donner. Une activité qui tient donc depuis un bout de temps maintenant, que Lomepal et ses amis ont décidé de nommer "Lundi Simple". Pour l'instant, ils ne sont qu'une quinzaine à oeuvrer ensemble.

Mais si Lomepal a décidé d'en parler enfin de manière plus claire, c'est justement parce qu'ils espèrent recruter beaucoup de monde. Chose importante à rappeler, la précarité augmente en France, presque partout, et particulièrement en région parisienne, où de nombreuses personnes finissent par devoir vivre dans la rue. On a donc évidemment besoin de bonnes volontés pour essayer d'aider tout ce monde.