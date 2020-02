Nicki Minaj accuse son ex Meek Mill d'être violent avec les femmes ! Il réagit !

Sur Twitter, la rappeuse a décidé d'humilier publiquement son ancien petit ami... Un passé de femme battue ?

Le beef semblait clos : le 26 janvier dernier, Nicki Minaj et son ex, le rappeur Meek Mill avait eu une altercation dans un magasin du West Hollywood. La rappeuse vient de revenir sur cette embrouille et saque complètement son ex : "... c'est un mec violent avec les femmes" ! Explications.

En couple pendant plus de deux ans, Nicki Minaj et Meek Mill ont connu une histoire d'amour passionnelle et très médiatisée. Et comme beaucoup de couples qui se séparent, la rupture a fait du bruit ! Les deux artistes ne s'étaient jamais réconciliés et pire encore, ils se clashaient salement sur les réseaux sociaux mais aussi dans leurs sons... Bref, entre Mill et Nicki, la communication est très mauvaise ! Le samedi 25 janvier dernier, les deux anciens amants s'étaient retrouvés par hasard dans un magasin de Maxfield à West Hollywood. Nicki Minaj et son nouveau mari, le "gangster" Kenneth Petty ont incendié Meek Mill qui les aurait très mal regardés. Les insultes ont fusé et les trois protagonistes ont même failli en venir aux mains...

Après cette altercation, Meek Mill était revenu sur sa rencontre avec Nicki et Kenneth. Il a confessé avoir cherché à se réconcilier avec son ex-petite amie en engager la conversation mais la rappeuse se serait immédiatement emportée.

En tout cas, Nicki Minaj est catégorique : elle ne se réconciliera jamais avec son ex. La rappeuse qui nous a douillé avec sa fausse retraite est de retour en studio pour nous préparer des nouveaux sons. Elle a d'ailleurs lâché le freestyle "Yikes" cette semaine où elle clashe salement une icône du combat black américain : Rosa Parks. De retour sur le devant de la scène médiatique, Nicki Minaj est revenue également sur sa relation avec Meek Mill. Sur les réseaux sociaux, elle confesse avoir été battue à plusieurs reprises par son ex boyfriend. D'ailleurs, avant sa retraite, Nicki Minaj avait surpris tout le monde sur Twitter en parlant des relations amoureuses néfastes qu'elle avait pu vivre par le passé. Elle avait annoncé que malgré sa grande gueule, ses tenues sexy et son personnage de femme forte, la rappeuse avait elle-même été victime de violences conjugales. Mais là, c'est vraiment la surprise : ce serait bel et bien Meek Mill qui l'aurait violenté pendant leurs deux ans de relation.

" Tu as frappé ta propre soeur, tu as tout enregistré. Tu lui as craché dessus, tu as tout enregistré. Tu m'as frappé devant ta mère et tu l'as envoyé à l'hôpital. Et pour ta carrière, tu suces la b*tes de Drake et tu crois que t'as bercé. Passe à autre chose !"

Meek Mill a immédiatement réagi via Twitter, et comme tous les hommes qui sont accusés de violences conjugales, il dément les accusations de Nicki :

"La semaine manière de détruire la carrière de quelqu'un c'est en disant qu'il battait les femmes. Parle à ton petit frère qui vient de se fairre accuser de viol et paye ses avocats... Ton petit frère a touché une petite jeune aussi ! Tu sais de quoi je parle... Tu veux me voir couler comme ton mec mais je ne coulerai pas" ; une lourde référence au frère de Nicki Minaj qui vient d'être arrêté pour viol...

"Ma meuf est enceinte et elle voit les tweets de mon ex en train de raconter des trucs complètement fous. J'arrête de réagir(...) Va à l'église et laisse-moi tranquille !"