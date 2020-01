50 Cent : Son étoile enfin au Hollywood Boulevard !

Accompagné de Dr. Dre et Eminem, le rappeur est honoré d'une prestigieuse étoile au Hollywood Walk Of Fame.

Le rappeur 50 Cent fait l'actu ! L'artiste vient d'obtenir son étoile dans la célèbre avenue Hollywood Walk Of Fame.

Une journée historique pour le Fifty. L'artiste qui a arrêté les nouveaux projets musicaux depuis quelques temps maintenant reste et restera malgré tout un artiste incontournable du rap game américain. Même si aujourd'hui, ses activités tournent autour des clashs (qu'il souhaite arrêter) et de sa série "Power", le rappeur nous a offert de gros classiques tels que "In Da Club" ou encore "Candy Shop" (...) qui resteront dans les annales. Au nom de cette carrière prestigieuse, 50 Cent a eu le droit à son étoile baptisée Curtis "50 Cent" Jackson.

Ce jeudi 30 janvier, devant l'hôtel W au coin de Hollywood Boulevard et de Vine Street, l'étoile de Fifty est greffée au sol. Pour cet évènement, le rappeur de 44 ans a invité ses amis proches. En exemple, Eminem, l'un de ses meilleurs amis mais aussi son associé sur plusieurs projets musicaux, a répondu présent.

D'ailleurs, le "Slim Shady" lui a adressé un très beau message devant les médias américains : "Il vaut mieux être son p*tain de pote, plutôt que son ennemi parce que ce mec est inarrêtable !". Pour rappel, Fifty a participé activement à l'écriture du dernier projet surprise d'Eminem, "Music To Be Mudered By".

Dr. Dre est également passé pour féliciter son ami, 50 Cent. Ce dernier a remercié ses amis pour leur force dans un long discours majestueux. Mention spéciale à son discours. Le Fifty, qui est de nature drôle et taquine, a failli lâcher sa larme en parlant de son parcours... Bravo !