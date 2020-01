The Neptunes et Outkast nommés au Songwriters Hall of Fame

The Neptunes fera son entrée au Songwriters Hall of Fame. Outkast n'a pas été retenu.

Après Notorious BIG, 2Pac ou encore Grandmaster Flash, c’est au tour de The Neptunes d’être récompensé. Le groupe a décroché sa place au Songwriters Hall Of Fame. Et c’est plus que mérité.

Le Songwriters Hall Of Fame récompense les meilleurs auteurs de chansons, dans plusieurs catégories. Outkast, groupe composé d'Andre 3000 et Big Boi, était présent dans la catégorie "Auteurs interprètes", aux côtés de grands noms comme Mariah Carey. The Neptunes, représenté par Pharrell et Chad, se trouvait dans la catégorie "Auteurs" face à William "Mickey" Stevenson, qui bossait pour le label Motown.

On avait espoir qu’au moins un des deux groupes soit retenu. Et on a vu juste ! The Neptunes a gagné ! Outkast était vraiment face à de gros concurrents. Mais le fait d’avoir été nommé est déjà plus qu’honorable.

Les autres gagnants ? Pharrell Williams, Chad Hugo, Mariah Carey, Steve Miller, The Eurythmics, William "Mickey" Stevenson et The Isley.

S'ils n'ont pas tous gagné, force est de constater que le rap prend de plus en plus de place dans la culture musicale. Et ça, on valide totalement.