6ix9ine : L'avocat de Kodak Black confirme sa libération pour cette semaine !

L'avocat annonce sur son compte Instagram que 9ine serait bientôt un homme libre...

Nos coeurs ne tiennent plus ! Encore une petite journée de patience et enfin, le procès du rappeur Tekashi 6ix9ine aura lieu. L'artiste avait été arrêté en novembre dernier par le FBI. Il était accusé de trafics de drogues, d'armes et d'argent. Son nom apparaissait également dans de sombres affaires de disparitions, de viols et d'agressions. Malgré les accusations, beaucoup de médias américains annoncent sa libération prochaine... Et l'avocat de Kodak Black confirme sa libération ! Explications.

Le mercredi 18 décembre prochain nous aurons enfin le verdict final à savoir si le rappeur de 23 ans, 6ix9ine sortira de prison ou non. Il était déjà condamné à 47 ans de prison. Une peine qui risque d'être supprimée prochainement car le 9ine et ses avocats ont accepté de coopérer avec la justice américaine pendant toute la durée du procès des Nine Trey Gangsta Bloods. Cette coopération a permis aux autorités de bien avancer sur le dossier des Bloods. Le rappeur a donné plus d'informations qu'il n'en fallait... Un gros risque pour sa sécurité et celle de ses proches. Mais Tekashi est clair : il ne souhaite pas rester en prison. Dans une lettre ouverte au juge chargé de son cas, le rappeur avait annoncé que son arrestation fut un choc mais aussi une libération. Pour rappel, 6ix9ine aurait rejoint les Nine Trey Gangsta Bloods pour financer ses projets musicaux. Il rêvait de notoriété à l'époque où il était seulement caméraman ; il réalisait des clips de rappeurs justement... Un rêve de gamin mal ficelé.

Sa lettre a vraiment fait polémique sur les réseaux sociaux ! Beaucoup crient à la manipulation... Dont son ex : Sara Molina qui l'accuse encore aujourd'hui d'être un pervers et un mythomane. Plusieurs charges retenues contre 9ine ont été supprimées, les procureurs recommandent une suppression de plaintes... Les médias américains sont fermes : 6ix9ine sort de prison dès demain. Et un rappeur (également en prison en ce moment), ne va pas les contredire : il s'agit de Kodak Black.

Le rappeur Kodak Black est également incarcéré pour trafics d'armes. Son avocat travaille durement sur sa libération mais hier, il a tout de même tenu à réagir sur l'affaire Tekashi 69 : "C'est très courant que dans le district sud de New York, NYSD. Les juges accordent au gouvernement un rôle très important dans la détermination de la peine à tel point qu'ils peuvent recommander que la peine soit supprimé. Le juge suivra ce que le gouvernement ordonnera (...) Donc, je pense vraiment que 6ix9ine sera libéré". Des dires qui font sens puisque grâce à ses confessions, 6ix9ine possède cette protection gouvernementale... Rendez-vous demain pour le final de votre feuilleton préféré !