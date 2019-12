6ix9ine : libéré dans 72h ?

Le rappeur devrait être dehors juste après son procès ce mercredi...

Dans deux jours aura lieu le fameux procès du rappeur Tekashi 6ix9ine. En prison depuis novembre 2018, il pourrait être libre dans quelques heures maintenant... Pour l'instant, les juges chargés de l'affaire n'ont pas donné d'informations concernant la sentence de 9ine. Mais selon les médias américains ça sentirait plutôt bon. Explication !

Vous avez suivi ce feuilleton depuis un an via les réseaux sociaux, via YouTube et via la presse ! Tekashi 69 aura enfin le droit à son procès ce mercredi 18 décembre. Pour rappel des faits, le rappeur avait été arrêté par le FBI quatre jours après la sortie de son premier album. Il était accusé de trafics de drogues et de racket (trafics d'argent, d'objets couteux...) avec ses frères des Nine Trey Gangsta Bloods. Dans son périple, l'artiste de 23 ans seulement a accepté de coopérer avec la justice. Récemment, il a envoyé une lettre au juge chargé de son cas pour expliquer ses choix. Il avait annoncé que la prison l'avait totalement changé et que cette année d'isolement fut un soulagement pour lui car il rêvait de quitter son gang. Par la suite, ses propos ont été défendus par les membres de sa famille dont sa maman. Mais beaucoup reste encore perplexe...

La lettre de 9ine a vraiment mitigé son audience ! Sur les réseaux sociaux plusieurs personnes crient à la mythomanie pour mieux s'en sortir. D'autres prennent sa défense. La mère de sa fille, Sara Molina a d'ailleurs fait une Instastory pour insulter le rappeur. Elle l'accuse d'être un pervers narcissique, un manipulateur et un mythomane... Très compliqué de passer à côté de ses dires quand on sait que la jeune femme l'a accusé d'agression physique et sexuelle. D'ailleurs, plusieurs plaintes dont celle-ci ont été supprimé du procès de 9ine. Un moyen pour la justice de le libérer plus tôt ?

Berman, un procureur chargé de l'affaire des Bloods a également rédigé une lettre à la justice : "Daniel Hernandez a fourni au gouvernement des informations critiques sur la structure et l'organisation des Nine Trey Gangsta Bloods. Il a identifié les principaux acteurs de gang et a décrit avec précision les actes de violence dont il a personnellement été témoin ou dont il a entendu parler dans les Nine Trey. Hernandez a témoigné face à des menaces sur sa sécurité et celle de sa famille".

Le rappeur est condamné à 47 ans de prison. Apparemment, dix années de prison auraient été retiré mais les dernières rumeurs disent que le gouvernement aurait carrément demandé une suppression totale des charges ! Ils demandent donc la libération totale de 6ix9ine pour son aide précieuse. Pour le média "On Smash", c'est confirmé. Toutes les charges contre 9ine ne sont pas retenues. Il devrait être libéré dans 72h... On attend la confirmation des juges !