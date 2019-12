6ix9ine : Son ex balance "C'est un mytho ! Il ne changera jamais" !

Après sa lettre au juge, la mère de sa fille réagit. Selon elle, il restera mauvais toute sa vie...

A l'approche tant attendue du procès de Tekashi 6ix9ine, la toile s'enflamme depuis les derniers dires du rappeur... Il avait annoncé mercredi qu'il était un homme nouveau depuis la prison. Beaucoup critique ce revirement de situation... Y compris la mère de sa fille. On vous dit tout.

Voici une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue : le rappeur 6ix9ine a écrit une lettre au juge avant son procès. Dans cette lettre, il annonce que son arrestation en novembre dernier était une libération pour son âme. Il a également surpris l'audience en annonçant que cette année d'emprisonnement l'avait radicalement changé. Il se présente en "nouveau 6ix9ine" qui souhaite aider les plus jeunes à ne pas tomber dans les travers des trafics et des gangs... Surprenant changement !

Beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux ne sont absolument pas convaincus ; c'est le cas, également, de son ex petite-amie, Sara Molina. 6ix9ine et Sara ont été en couple pendant plus de 7 ans. Ils ont même une petite fille ensemble. D'ailleurs, cette ex avait porté plainte contre le rappeur : il l'aurait battu et violé à plusieurs reprises. Une plainte non-retenue par la justice américaine après que celui-ci ait accepté de témoigner contre les Nine Trey Gangsta Bloods.

Dans la lettre de 6ix9ine, il avait annoncé avoir été en beef avec des membres des Bloods car son ex Sara Molina couchait avec certaines d'entre eux. Cette dernière a lancé un live sur Instagram jeudi dernier pour démentir son propos : "Sa lettre c'est de la m**rde ! (...) Mais de quoi tu parles ? Ferme ta g***** ! Tu n'as pas changé. Tu resteras un p**tain de pervers narcissique. J'ai balancé des choses sur 6ix9ine pour avoir justice et il retourne tout contre moi (...) Ses accusations sont fausses ! C'est un p**tain de c*n (...) C'est un mytho avec son "bla bla bla je suis un homme changé" C'est un p**tain de menteur !". La jeune femme a l'air vraiment très en colère contre son ex... Reste à savoir ce que le juge va penser de la lettre du rappeur.