Soprano supporte les gilets jaunes !

Le rappeur Soprano en pleine tournée n’a pas hésité à encourager les gilets jaunes. L’artiste de 40 ans alors en pleine prestation dans la Ville Rose a fait une déclaration pour soutenir "ceux qui descendent dans la rue avec leur gilet jaunes ou autre chose".

"Quand il y a des gens qui commencent à descendre dans la rue et (...) que ça commence à prendre des années et des années, on se dit Mais qu’est-ce qu’ils font ? Est-ce qu’ils nous écoutent ? Est-ce qu’ils communiquent avec nous? Parce qu’à un moment donné, les gens qui descendent avec leur gilet jaune ou avec autre chose, c’est tout simplement par dignité, ce n’est pas pour avoir une Porsche, c’est simplement pour donner à manger à leurs enfants".