Le TOP 10 des meilleurs clashs du rap français !

Booba, NTM, La Fouine, Fianso, Kaaris, Rohff, Kery James...

En France, le monde du rap est parfois fait de périodes sombres où les rappeurs se sont beaucoup clashés ! Depuis l'émergence de ce mouvement en France dans les années 90, les embrouilles entre quartiers ou entre les différentes visions ont été légions. Des clashs humoristiques aux vrais rancoeurs entre artistes. Voici un petit top pour vous remémorer ce qui a marqué l'histoire de notre courant. Après les rappeurs américains, voici la liste des plus grosses embrouilles qui font partie intégrante de l'histoire du rap français. Kiffez !

On commence sur les chapeaux de roues avec le clash qui nous a fait trembler ces deux dernières années : Booba vs. Kaaris.

Le plus gros clash de cette dernière décennie, c'est bien évidemment celui qui oppose le B2o à K2A.

Les deux rappeurs s'entendaient bien pourtant ! Selon les dires du Duc de Boulogne, ce dernier aurait rendu service à Kaaris en l'aidant à démarrer sa carrière. Ils partagent même un gros featuring sur le son "Kalash".

Après ça, le Duc n'aurait pas accepté que K2A ne prenne pas partie pour lui dans ces oppositions avec Rohff et La Fouine. L'indétrônable Booba considère avoir offert une carrière prestigieuse à Kaaris qui n'aurait pas su lui rendre quand il avait besoin de lui. Cela a engendré une grosse embrouille virtuelle entre ces deux tauliers du rap français pendant plus d'un an.

Ils se sont menacés par vidéo avant d'en venir aux mains le 1er août 2018 à l'aéroport d'Orly. Les dégâts étaient importants : magasins détruits, personnes blessées, vols retardés... Les deux rappeurs se sont très rapidement retrouvés en prison. Quelques semaines après, ils ont été libérés et on a assisté à un déferlement de haine entre les deux protagonistes, principalement sur Instagram.

Dans la tête de Booba, c'est clair. Cette histoire n'est pas terminée ! Il lui propose un octogone sans règle pour qu'ils puissent se battre.

Après moultes péripéties, des histoires de contrats signés et pas signés, des histoires d'argent et de grecs, Kaaris annule l'octogone car "c'est une mascarade". Aujourd'hui encore, Booba continue de titiller Riska sur les réseaux. Le dossier semble clos.

Un autre clash récent entre plusieurs rappeurs a éclaté l'année passée : Fianso, Sadek et Fababy !

L'année 2018, une grande polémique avait éclaté à l'arrivée du projet "93 Empire" de Sofiane. Ce dernier aurait proposé à plusieurs artistes de la scène rap du 93 de participer dont Fababy qui a refusé puisqu'il s'oppose à Fianso depuis plusieurs années. Dans une interview, Sadek et Sofiane se sont réunis pour parler du projet. On leur a bien évidemment demandé pourquoi Fab n'était pas des leurs. Les deux artistes se sont lâchés et ont très clairement expliqué pourquoi il n'accrochait pas avec le rappeur : "La maison 93 elle est ouverte, mais il y a une éthique (...) A l'époque, je trainais avec F.A.B... mais nul F.A.B". Sadek lui ajoute même : "Je dis pas que F.A.B est un ** ou quoi, mais il ne correspond pas à notre éthique à nous, 93".

Sadek et Fianso reprochent à Fababy de balancer beaucoup de choses sur eux... Techniquement, c'est la "6ix9ine" du rap français. Des propos qui ont choqué les internautes, beaucoup ont critiqué Sadek car il était pote de Fababy. Les choses ont pris tellement d'ampleur qu'il y aurait potentiellement eu des poursuites judiciaires (mais rien n'est sûr) ! Depuis, cette affaire n'a pas été remise sur le tapis et les personnes concernées ne semblent pas vouloir régler le conflit.

Et si on remontait le temps ? Un bon La Fouine en clash avec Kamelancien, ça vous dit ?

Un clash qui a bercé notre enfance : La Fouine de Trappes contre Kamelancien du Kremlin-Bicêtre. Les deux rappeurs s'entendaient plutôt bien mais après plusieurs rumeurs et des non-dits, ils se seraient opposés dans une grosse bagarre. Certains pensent que Kamelancien a très mal pris le fait de ne pas apparaitre dans l'album de Laouni (vrai nom de La Fouine) alors qu'ils avaient enregistré un featuring. D'autres disent qu'il y avait des embrouilles en interne qui ont eu raison de leur amitié. Le rappeur de KB avait sorti un son du nom de "Reste Vrai". Un morceau où, sans citer La Fouine, il accuserait d'être un "musulman swaag".

La Fouine a toujours revendiqué avoir deux personnalités en contradiction constante : une qui aime l'alcool, les femmes et la fête et l'autre qui est très famille et très religieux. Après la sortie de "Reste Vrai", Laouni se serait empressé d'écrire un son hyper violent contre Kamel. Un son portant le doux nom de "Ferme Ta Gueule".

Les deux artistes se sont heureusement réconciliés lors du Zénith de La Fouine. Il a fait une grosse surprise à ses fans en invitant Kamelancien à le rejoindre sur scène. Ils ont chanté "Quand tu vas partir", son duo avec la chanteuse, Zaho.

Mais que serait une rétrospéctive des plus gros clashs du rap français sans parler de celui entre Booba et Rohff ?

Le clash des deux rois du rap français dure depuis 18 ans maintenant (et oui, on se fait vieux) et n'est pas près de se terminer en réconciliation.

Rohff et Booba, deux pionners du rap français, deux carrières incroyables, deux artistes qui nous ont bercé... Et qui se détestent encore aujourd'hui. Mais comment ce clash mythique a démarré ? Remontons le temps en 2001, les deux rappeurs sont en début de carrière. Rohff invite Booba sur son album. Il lui propose "C'est nous la rue", un projet qui ne verra pas le jour de sitôt à cause de désaccords entre maisons de disque. Mais aussi parce que le rappeur de Vitry trouve que B2O se la pète un peu trop pour un "nouveau".

Booba a immédiatement réagi en disant qu'il ne calcule personne, qu'il fait son taf et n'a de souci avec personne. Pas de grosses embrouilles à ce moment là mais plutôt des non-dits entre les deux artistes. Mais un jour, Rohff a lâche médiatiquement une grosse bombe à retardement : "J'suis pas l'autre zoulette de Booba". Un moyen d'ouvrir officiellement les hostilités. Booba sort alors "Wesh Morray". On entend le Duc de Boulogne clasher quelqu'un sans le nommer. De toute évidence, il cible R.O.H.F.F. Le rappeur du 94 finira par lui répondre avec un sanglant "Wesh Zoulette". Deux mots, deux styles qui divisent. Les fans y voient un bon divertissement et prennent parti.

En 2013, Rohff sort un nouveau projet du nom de "P.D.R.G" et s'acharne sur Booba via les réseaux sociaux. Les deux artistes se clashent et nous donnent un beau petit spectacle qui va virer au drame... Après avoir parodié le clip de Booba "Une Vie", le Duc s'énerve et propose à Rohff de se retrouver sur Paris. B2O était à Miami à ce moment-là, Roh2f l'a pris au mot. Il s'est rendu dans la boutique de vêtements de Booba, "Unkut" à Châtelet les Halles et a tout saccagé avec des potes à lui. Un vendeur agé seulement de 19 ans se fait tabasser. Le rappeur de Vitry s'est rendu lui-même à la justice. Ce dernier était condammé à 5 ans de prison ferme. Rohff est sorti en fin novembre dernier.

De l'amitié à la guerre... Nekfeu et Guizmo !

Aussi surprenant que cela puisse paraitre aujourd'hui, les deux rappeurs étaient bien potes il y a 10 ans... Nekfeu et Guizmo faisaient tous les deux partis du groupe l'Entourage. Guizmo avait quitté le groupe en 2012 pour diverses raisons. Une séparation qui a fait du bruit puisque le collectif et Guizy s'envoyaient pas mal de piques... Une guerre froide consommée entre les deux rappeurs.

Cette année, ce "clash" a repris de plus belle et pour cause ! Les deux anciens frères du rap français sortaient leurs albums en même temps : le 7 juin dernier. Guizmo sortait un double album "GPG2" et Nekfeu nous lâchait "Les Etoiles Vagabondes". Sur Instagram, Guizi Ouzou avait relancé les hostilités en reprenant une phrase mythique du fennec : "Tout l'monde m'invite dans les plans, fils de p***, bien sûr que c'est plus facile pour toi quand t'es blanc".

Guizmo ne semblait pas ravi de sortir son album en même temps que Ken... Il a repris sa punchline en rajoutant "Je suis en vacances". Une provocation à laquelle Nek n'a pas dénié répondre. Guizy a également sorti un son dans lequel il règle ses comptes avec tous ses anciens frères de l'Entourage. Un son au titre piquant : "Je n'ai plus de temps à perdre".

Après ça, les tensions se sont miraculeusement apaisées ! Invité sur Skyrock, Guizmo a hissé le drapeau blanc : "Vive Nekfeu, On avance tout droit. La rancoeur et la médisance c'est pas bon, ça sert à rien. Ça me fait plus mal au coeur à moi qu'aux autres au final". Une belle preuve de maturité de la part du rappeur qui a préféré stopper les clashs avec des gens qu'il a apprécié par le passé.

Un autre clash, plus ancien, a sans doute bercé votre adolescence : il s'agit du clash Booba vs. La Fouine !

Au-dessus, on vous faisait la rétrospective détaillée du fameux clash Booba/Rohff... Mais il est très important de mentionner la présence d'un autre grand rappeur de l'époque : il s'agit de La Fouine. A l'apogée de sa carrière, Fouiny a décidé de prendre partie pour Rohff dans les clashs qui l'opposaient à B2o. Première punchline qui marquera l'histoire du rap français : "J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre !" (extrait de "Paname Boss", en 2012).

Ce nouveau beef va provoquer plusieurs sons rap interposés où les deux rappeurs se clashent salement ! Mais le plus incroyable dans cette embrouille, c'est véritablement la fougue et la violence qu'a provoqué le clash Booba/La Fouine en France. Plusieurs fans se sont donnés rendez-vous dans les rues de Paris pour se battre. Dans les lycées, dans les collèges, la polémique Booba/La Fouine a passionné les foules jusqu'au drame...

La Fouine s'est en effet fait tirer dessus. Il s'en sort sans blessure mais se remet beaucoup en question. Il décide d'arrêter catégoriquement ces clashs en annonçant "Je hais Booba, Booba me déteste mais cela reste des mots". Le rappeur a pris conscience de l'impact d'un tel clash et s'est arrêté là.

Aujourd'hui, Booba continue de clasher La Fouine sur les réseaux sociaux. Fouiny répond très peu. Le Duc lui avait même proposé de remplacer Kaaris dans l'octogone mais le rappeur d'origine marocaine a gentiment décliné.

Pour les vrais du rap français, la polémique Jean Gabin vs. le monde du rap !

Encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il lui a pris ! En 2003, le MC Jean Gabin sort un premier titre nommé "Je t'emmerde"... Un morceau où il clashe toutes les étoiles montantes du rap français sans exception : Kery James, Booba, La Fouine, Rohff, même NTM y passent.

Alors, si certains n'ont pas préféré lui répondre, d'autres se sont complètement acharnés ! Kery James et Rohff réagissent à chaud. Le MC provoque ainsi une grosse bagarre contre Kery et R.O.H.F.F.

Kery James s'était d'ailleurs expliqué en interview après cette altercation. Il accuse le MC d'avoir cherché à faire un buzz pour percer dans le monde controversé du rap français.

Aujourd'hui, Jean Gabin est toujours en quête de baston. Récemment, il avait proposé à Booba de remplacer Kaaris dans l'octogone. Le Duc ne lui a pas donné suite.

Et si on allait encore plus loin ? Un classico IAM et NTM, ça vous chauffe ?

L'effervescence du rap français a provoqué bien des clashs et ceux depuis son origine. Dès les années 90, les deux plus grands groupes du rap game cefran sont entrés en rivalité : IAM et NTM. Un peu comme le clash Tupac et Notorious B.I.G, ce qui provoque cette rivalité c'est leur emplacement géographique : IAM vient de Marseille et NTM de la banlieue parisienne (Saint-Denis).

Il faut bien sûr reprendre le contexte : dans les années 90, le rap émerge et forcément, les médias mettent en lumière ce style et alimentent ces clashs. Sur les plateaux de télévision, quand les groupes sont invités, on revient forcément sur cette concurrence hargnieuse et pourtant leurs musiques sont bien différentes ! A force de se provoquer à la télévision, IAM et NTM finissent par en venir aux mains à plusieurs reprises durant des festivals.

Les clashs de Booba on remet ça ? Voici un nouveau classique : Booba vs. Diam's et Sinik !

Une embrouille qu'on a mise aux oubliettes depuis ! Booba avait ouvert les hostilités en clashant Sinik dans son morceau "D.U.C" : "Les négros sont déclassés par Pokora, Diam's et Sinik".

Un petite pique peu violente mais qui n'a pas du tout plu aux deux protagonistes cités, surtout Sinik. Le rappeur s'est empressé de lui répondre très salement sur "Autodestruction"... Même si, à l'époque, le public considérait que Sinik était le grand vainqueur de ce clash, Booba ne s'est pas arrêté là et a lâché "Carton Rose". Un titre que Sinik juge "trop claqué" pour répondre. Le Duc ne lâchera rien pour autant...

Aujourd'hui, quand B2o revient sur ce clash, il s'autodéclare grand gagnant. Deux versions différentes dans ce clash. Qui a vraiment gagné ? Dans une interview donnée aux "Inrockuptibles", le rappeur avait lâché : "Sinik ? Il ne traverse pas le désert, il est carrément mort dedans. (...) Je l'ai tué avec mon Carton Rose...". L'affaire semble classée pour le Duc.

Et même les rappeurs les plus pacifistes ont eu leur moment de clash : Youssoupha vs. Nessbeal !

Ce clash démarre en 2009, lorsque Nessbeal lâche le morceau "Khey" : "Aucun vécu, l'inspiration ils vont la chercher à la bibliothèque". Le rappeur s'attaque à l'émergence de ce qu'on appelle le "rap conscient". A cette époque, Kery James, Youssoupha et Médine en sont les pionners. Ness n'avait cité personne mais son pote, Youss s'est senti attaquer. Il lui répond sur le morceau "L'Effet Papillon" : "Certains MC lancent des clashs pour s'égayer, mais dans l'freestyle hostile 2006 c'est pas Médine qui bégayait".

Une référence qui fait mal... N.E.2.S avait foiré un freestyle radio. Une épreuve qui fait mal pour un rappeur... Et ça s'est ressenti ! Nessbeal a déversé sa haine dans son morceau "Certifié Classique". Le rappeur balance "Ta meuf te trompe, t'es aussi moche que Youssoupha". Après ça, une accalmie jusqu'à la réouverture des clashs en 2015 ; l'année où Nessbeal, un peu jaloux du succès de son ennemi, lance : "Toujours vilain malgré les disques de platine, c'est ça la relève ? Rien que ça tapine.". Youssoupha est désormais dans un nouveau mood, les clashs sont derrière lui. Pas de réponse, il n'y aura sans doute jamais.