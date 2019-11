Lil Reese : Un premier suspect identifié ?

Les enquêteurs ont enfin une très bonne piste...

La polémique Lil Reese continue ! En début novembre, le rappeur s'était fait tirer. Un drame qui a failli lui coûter la vie. Les enquêteurs sont sur le coup : un premier suspect aurait été identifié...

Le 11 novembre dernier, le monde du rap américain a tremblé : Lil Reese s'était fait tirer dessus dans la banlieue de Chicago alors qu'il était à l'intérieur de sa voiture. Il a reçu une balle à la nuque. Le rappeur a dû être envoyé le plus rapidement possible aux urgences, à l'hôpital Christ Medical Center. Il était entre la vie et la mort mais là, miracle ! Le rappeur s'en est sorti vivant ! Il va beaucoup mieux. D'ailleurs, le rappeur a même posté une photo de sa grosse cicatrice sur son compte Instagram. Il a tenu à remercier et à rassurer ses fans sur son état de santé. Très peu présent médiatiquement lorsqu'il s'agit d'affaires sombres, cette fusillade avait provoqué la surprise des internautes ! Aujourd'hui encore, il est très dur de trouver des potentiels suspects...

Pour rappel, Lil Reese est un prodigue du rap américain. Peu connu en France, il faut souligner sa grosse réputation et son talent respecté aux US.

Ce soir-là, les assaillants ont fait les choses assez rapidement ! Il a été très difficile de retrouver leurs traces... Mais c'était sans compter sur les recherches poussées des policiers américains. Selon la chaine ABC 7 Chicago, l'un des enquêteurs chargés de l'affaire Lil Reese aurait annoncé avoir trouvé un suspect. A l'heure où nous parlons, les policiers attendent un mandat d'arrêt pour aller chercher ce potentiel meurtrier chez lui. En tout cas, la police est prête : ils ont rassemblé assez de preuves pour arrêter cette personne ! Logiquement, nous aurons plus d'informations quand le mandat d'arrêt sera officiellement validé.