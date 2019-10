Kanye West : Son addiction au porno guérit par Jésus !

Mr West fait de drôle de révélation sur sa vie sexuelle...

Grosse révélation sur Kanye West ! A l'aube de la sortie de son album "Jesus Is King" le rappeur s'est confié sur son ancienne vie, avant sa reconversion au christianisme... Il aurait eu une forte addiction aux films pornographiques et au sexe. On vous dit tout !

Kanye West sortira "Jesus Is King" ce vendredi 25 octobre, normalement. Après avoir annulé mille fois ses sorties d'albums, le rappeur semble enfin prêt à nous sortir ce projet gospel chrétien qu'il prépare depuis des mois. A l'occasion de cette sortie, Kanye a eu le courage de s'exprimer dans une interview américaine sur Beats 1. Invité sur l'émission, il a tout d'abord parlé de son nouveau projet totalement différent des précédents puisque le rappeur considère désormais que le rap c'est la musique du "diable". Mais là, les révélations de Mr West sont encore plus accablantes ! Le rappeur vient d'annoncer qu'il avait eu une énorme addiction à la pornographie. Une addiction guérit par Jésus.

Le chéri de Kim Kardashian a révélé avoir été exposé à la pornographie dès son plus jeune âge, à 5 ans précisément. Il a confié que cela l'a rendu complètement accro à la sexualité tout au long de sa vie, c'est la raison pour laquelle il considère que sa foi chrétienne l'a sauvé : "Le magazine Playboy a été ma porte d'entrée vers une dépendance totale à la pornographie (...) Mon père a laissé trainer un Playboy à cinq ans et cela a touché presque tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie (...)". Il explique aussi que lorsque sa mère est décédée son addiction s'est intensifiée petit à petit. Encore plus fou, il dit retravailler l'éducation de ses enfants pour pas qu'ils tombent dans les mêmes travers que lui.

Les habitudes sexuelles de Kanye se sont donc développées à son plus jeune âge. La reconstruction de sa foi lui a permis de sortir de cette addiction qu'il juge néfaste pour sa vie. On comprend mieux pourquoi il commence à critiquer les tenues sexy de sa femme Kim Kardashian... Kanye West a bel et bien changé !