Nekfeu : son film, "Les étoiles vagabondes" arrive sur Netflix

Pour ceux qui auraient raté "Les étoiles vagabondes" en image, Netflix va vous offrir une séance de rattrapage.

"Les étoiles vagabondes", ce n'est pas simplement le titre de l'album à succès de Nekfeu. C'est aussi un film qui a précédé de quelques heures la sortie du disque le 6 juin dernier et dans lequel le Fennec, qui s'est pour l'occasion mué en réalisateur en compagnie de Syrine Boulanouar, a voulu montrer la genèse de son projet. Sorti au cinéma, le succès a été immédiat pour le film puisque les places se sont littéralement arrachées et que le long métrage a attiré plus de 100 000 spectateurs. Cela ne faisait que préfigurer celui de l'album puisque Nekfeu, avec "Les étoiles vagabondes" et "Expansion" s'est permis le luxe de battre les records que venaient à peine d'établir PNL.

Mais, avec une séance unique dans "seulement" 200 salles, des milliers de fans du rappeur du sud parisien n'ont pas pu voir le film documentaire. Heureusement, Netflix est là pour vous. Et il a suffit d'un seul tweet pour que les Internautes se déchaînent : "Les étoiles vagabondes" arrivent sur Netflix dès demain, mardi 20 août 2019 !

Une chance pour ceux qui ne l'ont pas vu, une chance aussi pour ceux qui ont envie de le revoir, surtout maintenant qu'ils ont saigné l'album. Les images devraient prendre une toute autre signification, car on se rappelle que le "pitch" du film était quelque peu énigmatique...

"Quand deux étoiles sont trop proches et que l’une d’entre elles explose, il arrive qu’elle condamne l’autre étoile à errer sans trajectoire dans l’univers. On les appelle les étoiles vagabondes."

La mise en ligne du film sur la plateforme ne fera que lui donner une exposition encore un peu plus grande et permettra à Nekfeu de toucher un plus large public. Les chiffres devraient une nouvelle fois s'affoler...