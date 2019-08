Nipsey Hussle : sa femme lui rend hommage

Assasiné le 31 mars dernier, Nipsey Hussle aurait fêté hier, 15 août 2019, ses 34 ans.

Si tout le rap américain rend hommage au rappeur californien, c'est sa femme, Lauren London qui a lui fait le plus vibrant dans un post Instagram plein d'émotions.

"Aujourd’hui, nous te célébrons mon amour. Aujourd’hui, nous t’honorons comme un roi. Nous sommes ici pour vivre de la manière la plus intense possible car c’est comme ça que Nip vivait sa vie. Nous devrions embrasser le moment présent car c’est comme ça que Nip vivait sa vie. Aujourd’hui, nous devrions aimer et être sincères les uns envers les autres car c’est comme ça que Nip vivait sa vie. Son idéal continue de nous guider. L’âme d’Ermias n’était pas triste, elle était empreinte de force et de magie. Aujourd’hui, nous devrions prendre de la hauteur. Longue vie à toi ma moitié. Mon bien aimé Ermias. Nip Hussle The Great ! Tu me manques. Je t’aime. Je continue le combat ici !"