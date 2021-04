6ix9ine est-il en pleine dépression ?

En tout cas, il réfléchit sur sa situation...

Pour une fois, 6ix9ine ne fanfaronne pas sur les réseaux sociaux. Au contraire, lui qui en fait toujours trop dans la surenchère habituellement s'est voulu plus grave cette fois lors d'un de ses derniers posts sur Instagram. C'est tellement rare que tout le monde a remarqué ce nouvel aspect de sa personnalité apparu alors qu'il est pourtant sous le soleil de la République Dominicaine. Pour une fois, le rappeur coloré a fendu l'armure et a admis que sa vie n'était très joyeuse.

Le dimanche de Pâques, 6ix9ine a partagé une vidéo de lui-même parlant en espagnol avec des fans locaux qui attendaient son arrivée. Il a ensuite embrassé un bébé et posé pour des photos avec un immense sourire sur son visage. Cet épisode pourtant joyeux a entraîné une profonde introspection chez le rappeur de Brooklyn puisqu'au lieu de partager sa joie, il a posté un message sur Instagram qui laisse perplexe.

"A tous mes fans, je vous aime. Je suis désolé de m’être éloigné de la musique. En réalité, je ne suis pas heureux. La célébrité et l’argent ne signifient rien pour moi, parce que ça ne m’apporte aucun bonheur. Je dis tout cela parce que lorsque vous chassez vos rêves, gardez bien en tête que Dieu arrive en premier. Ne perdez jamais ça de vue. Il vous béni dans votre vie parce qu’il voit le bien dans votre coeur. Avec cette bénédiction, vous pouvez apprendre à bénir les autres. Je vais continuer mon voyage à la recherche du bonheur avec moi-même et retrouver cette joie que j’avais auparavant."

Alors qu'il se sert habituellement de ses réseaux sociaux pour clasher ses ennemis ou étaler sa vie et ses finances, il est rare de voir 6ix9ine réfléchir de manière si sensée. Mais cela va avec ses dernières sorties, beaucoup plus calmes que le rôle de troll qu'il joue depuis sa libération de prison. A se demander s'il va vraiment bien... C'est tellement inhabituel chez lui ce genre de réflexions que, pour un peu, on s'inquiéterait presque...

Qu'on se rassure, le rappeur coloré ne perd pas tout à fait le nord et le lendemain, il a annoncé qu'il mettait en vente deux NFT, des oeuvres numériques très à la mode en ce moment. Les animations 3D intégreront des extraits des deux premiers albums studio du rappeur, "TattleTales" datant de 2020 et "Dummy Boy" sorti en 2018.

Selon un communiqué de presse, les deux pièces uniques seront vendues aux enchères et accompagnées de trois NFT séparées, qui seront proposées à un prix modique pour 125 fans chanceux. Les acheteurs de ces NFTs limités recevront également un cadeau surprise de 6ix9ine qui sera révélé à une date ultérieure.

L'argent n'est pas essentiel, mais s'il peut accroître sa fortune, il ne va pas se priver non plus...