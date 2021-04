Yung Joc : gros bad buzz après sa greffe de barbe !

Yung Joc s'est fait clasher sur les réseaux sociaux après sa chirurgie.

Yung Joc a décidé de se faire faire une greffe de barbe. Conséquence ? Les internautes se sont moqués ouvertement de lui.

Cela fait 15 ans que Yung Joc s’est imposé dans le rap game. On l’a découvert avec le célèbre titre "It’s Goin’ Down". Aujourd’hui, à 37 ans, il s’apprête à sortir une nouveauté ! Rendez-vous cet été pour déguster son LP inédit "Mr. Robinson’s Neighborhood". Mais ces dernières heures, le rappeur fait parler de lui pour une tout autre chose.

Très attaché à son physique, Yung Joc a décidé de se faire une greffe de la barbe ! Il n'a pas voyagé jusqu'à Dubaï dans le barbershop de Lacrim, puisqu'il est allé chez son barbier à Atlanta. Ce dernier se nomme Scooby Cutz. Il semblerait qu’il ait fait un très bon travail puisque le maestro a publié le résultat sur ses réseaux sociaux.

Si le rappeur est très content du rendu, les internautes le sont un peu moins. Preuve en est, les trolls se sont déchainés sur Twitter et Instagram. On a eu le droit à des commentaires très critiques tels que "C’est moche, comment il peut faire un truc pareil ?", "Mais t'as pas honte poto, on dirait que c'est fait au stylo" ou encore "Yung Joc a une famille, il a dépassé les bornes avec cette barbe postiche".

Chacun ses goûts ! Et puis si le principal concerné est satisfait, c’est le plus important non ?