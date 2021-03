Kanye West coupe les ponts avec Kim Kardashian !

Kanye a décidé de rompre la communication avec son ancienne compagne.

Si leur rupture a été décrite comme pacifique, il semblerait que la relation entre Ye et Kim K se soit détériorée. Ils ne se parlent plus.

Si vous avez l’âme de producteur et que vous souhaitez percer dans le cinéma game, on vous a trouvé un scénario rodé. L’histoire d’amour entre Kim Kardashian et Kanye est complètement digne d’un film hollywoodien. Après 7 ans d’amour, des crises qui ont fait la une des tabloïds, des semaines de rumeurs sur une supposée rupture et un divorce confirmé… Les deux célébrités entament un nouveau chapitre : le mode avion. C’est bien simple, celui qui a repoussé la sortie de son album "Donda" et sa futur ex-épouse ne s’adressent plus la parole.

Et ce silence viendrait du rappeur lui-même. Des sources disent qu’il avait coupé le contact direct avec Kim avant même qu’elle ait demandé le divorce le mois dernier. Il aurait changé tous ses numéros de téléphone et aurait dit à sa future ex-femme : "Tu peux me contacter par l’intermédiaire de ma sécurité". Mais malgré leur manque de communication, celui qui a eu le coronavirus s’implique dans l’éducation de ses quatre enfants. C’est d’ailleurs l’unique lien qui le relie à Kim. Et cette dernière souhaite vraiment que les relations entre eux et leur père soient préservées. Kanye rendrait donc régulièrement visite à ses enfants pendant l’absence de Kim, un arrangement qu’ils ont décidé tous les deux.

Une chose est certaine : il vaut mieux s'ignorer que se faire la guerre. Pour l’instant, le pire est évité !