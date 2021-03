Kaaris répond à la punchline de Booba dans "Ultra"

Le Dozo menace à son tour...

Depuis la fin de l'histoire de l'octogone, Kaaris avait pris le parti de ne plus répondre aux attaques de Booba. Mais, mis en cause dans une punchline du titre "L'Olivier" dans lequel il dit : "Jamais mordu la main qui m'a nourri, normal c'était la mienne, J'suis pas un Gnakouri, j'suis un homme c'est pas la même" ainsi que dans un passage du morceau "Azerty" : "J'aimerais avoir de sp'tits enfants, leur dire c'qui s'est passé à Orly, leur dire que c'était nous les bons, c'soir là, hamdoulah j'ai bien dormi", le rappeur de Sevran a décidé que trop c'était trop. Et il a rompu le silence auquel il s'astreignait jusqu'à maintenant.

Surtout que B2O en a rejouté une couche lors de son passage dans l'émission "TPMP". A la question de savoir ce que K2A pourrait faire pour que ce clash s'éteigne, le Duc a été catégorique en répondant simplement : "rien". Et il a ajouté : "Il ne faut juste pas que je le croise, c'est tout."

Il faut croire que tout cela a fini par porter sur les nerfs de Kaaris qui a balancé une vidéo sur Snapchat dans laquelle on le voit à la salle de sports et qui est sous-titrée :

"On peut se croiser dehors juste toi et moi tu verras."

Kaaris qui répond a Booba après ce qu’il a dit sur TPMP ???????? pic.twitter.com/iMtYQm9VhI — waldo ???????? (@wdl92k) March 5, 2021

Pour le moment, Booba n'a pas répondu, mais il faut dire que c'est lui a jeté un gros paquet d'huile sur le feu. Est-ce que cela va relancer le clash ? Alors que Kaaris commence la promo de son nouveau projet "Château Noir" et a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau single, est-ce aussi une manière de générer du buzz ? Il semble que certains internautes pensent en tout cas que cela ne peut pas lui faire de mal comme vous pouvez le voir dans le tweet suivant.

J'ai refusé l'octogone, vous vous doutez que je fais de la promo pour mon futur projet !!! #rap #booba #kaaris pic.twitter.com/Jp9MWem7l1 — Marcus Dia Tv (@MarcusDiaTv2) March 5, 2021

Il nous semblait pourtant que laisser Booba s'énerver tout seul était la meilleure solution. Mais peut-être que Kaaris n'avait pas envie de tendre l'autre joue. On verra dans les jours qui viennent comment tout cela évolue...