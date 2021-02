6ix9ine pris dans une bagarre ?

Il est mis en cause dans une nouvelle affaire judiciaire.

Pas de repos pour 6ix9ine, qui est à nouveau sur tous les fronts après le flop de son album "TattleTales" sorti l'année dernière. Depuis, il n'arrête pas d'enchaîner les déclarations tapageuses, n'hésitant pas à s'en prend à Lil Durk en insultant ses proches disparus, mais a également tenté de faire tomber Meek Mill en l'insultant le soir dans un parking, téléphone à la main. Sa promesse de ne plus faire de vagues a été bafouée depuis longtemps, et désormais il a même une nouvelle affaire qui va l'amener devant la justice car il a été impliqué dans une bagarre de boîte de nuit.

Plus précisément, il est même accusé par une danseuse du Gold Rush de Miami, Alexis Salaberrios, d'avoir lancé une bouteille de Champagne à travers la boîte le 20 février dernier, et d'avoir ainsi blessé la jeune femme. Selon l'équipe judiciaire de la chanteuse, 6ix9ine s'est mis à s'énerver quand quelqu'un dans la boîte de nuit s'est mis à l'appeler "the rat", ou la balance en français. Furieux, il aurait alors attrapé une bouteille et à jeter ça à ses opposants. Sauf qu'il n'a pas l'air d'être très doué, puisque la bouteille a frappé la chanteuse dans la tête.

Du coup, une plainte à été déposée pour jet d'objet mortel avec l'intention de provoquer des blessures sérieuses. Selon l'avocat de 6ix9ine, cependant, son client est innocent et n'est pas impliqué dans cete histoire. "Il y a des caméras de surveillance dans l'établissement. Ils essaient d'abattre mon client", a-t-il déclaré. La victime met également la responsabilité partielle sur le club, en affirmant qu'ils auraient dû avoir plus de sécurité surtout en connaissant le passif turbulent de 6ix9ine.