Soprano : bientôt une série documentaire sur sa vie

Elle sera diffusée sur Star de la plateforme Disney+.

Star, la nouvelle section de Disney+ sera accessible à partir du 23 février. Entre des séries et des films, un documentaire sur plusieurs épisodes consacré à Soprano, sera aussi accessible en streaming.

Disney+ n’a de cesse d’élargir son catalogue. Avec Disney Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, les sections sont déjà nombreuses. Le 23 février, la plateforme mettra à disposition de ses abonnés, une nouvelle section adulte avec le lancement de Star. Environ 300 films, séries et documentaires seront disponibles, pour un total de 10 000 heures de contenus et ce n’est que le début. Le principal concurrent de Netflix et Amazon Prime Vidéo promet de mettre à disposition plus de 700 œuvres d’ici la fin de l’année.

Avec un panel aussi large, Star compte bien séduire les férus de cinéma, sans oublier les fans de musique et surtout de rap. En effet, Disney+ a affirmé qu’une série documentaire sur Soprano sera mise en ligne. Appelé "Soprano, à la vie à la mort", elle s’étendra sur six épisodes de 35 minutes et retracera la vie et la carrière du Marseillais : "De ses premiers pas dans les quartiers Nord de Marseille à la préparation de son nouvel album jusqu’à sa tournée des stades à venir à l’été 2022, c’est aussi une histoire de la France et du rap qui est racontée à travers le destin de cette icône de la pop urbaine française". Les téléspectateurs ainsi que ses fans pourront donc (re)découvrir les débuts du rappeur avec Psy4 de la Rime, son parcours, ses projets, sa participation à la compilation Rec. 118 et sa prochaine tournée. Annoncée en novembre 2020, la tournée des 4 stades de Soprano démarrera en juin 2022. Ce qui nous laissera largement le temps de dévorer sa série documentaire.