Nicki Minaj perd son père dans un accident

Il a été renversé par un chauffard qui a pris la fuite.

Le père de Nicki Minaj, Robert Maraj est décédé à Long Island vendredi 12 février. Il a été violemment percuté par un chauffard qui a ensuite pris la fuite.

La rappeuse Nicki Minaj et sa famille doivent faire face à un drame. En effet, le père de l’interprète de "What That Speed Bout" est mort à l’âge de 64 ans. La police du comté de Nassau dans l’État de New-York avait fait une première déclaration qui annonçait qu’un homme non identifié avait été percuté par une voiture (qui a ensuite pris la fuite) vers les 18 heures, alors qu’il se promenait à Mineola sur l’île de Long Island. Plus tard, elle avait déclaré avoir identifié l’homme. Il s’agissait de Robert Maraj, le père de Nicki Minaj. Ce dernier a été immédiatement transporté à l’hôpital, mais a succombé à ces blessures, quelques heures plus tard. Une enquête a évidemment été ouverte par la police du comté de Nassau afin de retrouver le chauffard responsable de l’accident.

Celle qui devrait avoir droit à une série documentaire sur sa vie, n’a pas encore réagi publiquement à ce drame qui survient quelques mois après la naissance de son premier enfant. Il faut dire que la rappeuse est habituellement assez discrète sur sa vie personnelle. Elle avait par exemple présenté son fils au monde tardivement. Puis, dans ces circonstances les déclarations publiques sont en effet secondaires.

On souhaite en tout cas, beaucoup de courage à Nicki Minaj et à sa famille.