The Weeknd révèle la signification de ses bandages

Le chanteur a dévoilé le sens de son déguisement qui avait interpellé tout le monde.

Ce soir, ou plutôt même cette nuit, c'est la finale du Super Bowl, un des événements sportifs les plus regardés à travers le monde avec plusieurs centaines de millions de spectateurs. C'est The Weeknd qui aura cette année la lourde tâche de faire le show à la mi-temps du match une des prestations artistiques les plus scrutées (et les mieux payées). Le chanteur avait notamment "choqué" tout le monde en apparaissant avec son visage entièrement entouré de bandes, lors de la cérémonie de l'American Music Awards.

L'artiste a décidé de dévoiler aux fans le sens de son déguisement, qui avait à l'époque inquiété plusieurs personnes. The Weeknd a déclaré, pour le magazine Variety, que "la signification de ces bandages sur ma tête sont dus à une réflexion sur la mentalité absurde des stars d'Hollywood, qui passent beaucoup de temps à se transformer pour des raisons superficielles dans le seul but de plaire et d'être validées". Un moyen comme un autre de se moquer de cette "culture du paraître", qui est effectivement bien réelle.

Oui, les chanteurs de RnB peuvent eux aussi essayer de véhiculer des messages avec leurs performances, surtout quand c'est fait avec audace, comme The Weeknd. Ce déguisement s'inscrit également dans son projet plus grand qui entoure "After Hours", avec un album et un film dans lesquels le rappeur incarne un autre personnage. On a hâte de voir ce que le chanteur canadien nous a préparé pour sa performance de ce soir, car il a l'air d'avoir beaucoup d'idées.