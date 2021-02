Trey Songz : sa sextape se retrouve sur la Toile !

Le chanteur réagit avec humour à la situation.

Trey Songz est une nouvelle fois en tendance sur les réseaux sociaux. La fuite d’une vidéo très intime entre lui et une femme non identifiée a affolé les internautes, qui n’ont pas manqué de commenter la situation. Le chanteur lui-même a réagi, sans trop en dire non plus.

Décidemment, l’interprète de "I Know A love" fait beaucoup parler de lui depuis quelques semaines. Non pas pour sa musique, mais plutôt sur des sujets concernant sa vie personnelle. À la fin du mois de janvier, il avait été violemment arrêté lors d’un match NFL et aujourd’hui sa sextape fuite sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, une femme (dont l’identité n’est pas encore connue) pratique une fellation à un homme qui semble être le chanteur de 36 ans. Quand certains internautes ont mené l’enquête tels des détectives afin de prouver qu’il s’agissait de Trey Songz, d’autres ont tout de suite accepté les suppositions. En effet, sur Twitter, nombreuses étaient les fans qui semblaient ravis qu’une sextape de l’artiste se retrouve en ligne.

De son côté, "l’interprète de Circles" n’a ni confirmé, ni démenti. Il s’est plutôt amusé de la situation. Ces derniers posts, que ce soit sur Instagram ou Twitter, étaient souvent accompagnés d’un simple émoji ou faisaient référence à une de ses musiques. Voilà de quoi entretenir le mystère...

Les twittos ce sont quant à eux, lâchés…

"Moi devant la maison de Trey Songz ce soir"

me standing outside trey songz home tonight pic.twitter.com/6uQe2WspQ3 — jae † (@Lovely_Jaelyn) February 3, 2021

"Comment je cours vers Twitter pour voir la vidéo de Trey Songz"

How I ran over to Twitter to see Trey Songz video. ???????????????? pic.twitter.com/XOj1PFXc4N — ✨ Tweezy ✨ (@Miss_TweezyBaby) February 3, 2021

"Bonjour à Trey Songz et uniquement à Trey Songz"