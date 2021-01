Dinor : fin des rumeurs et retour à l'entraînement

Le rappeur s'entraîne sous les couleurs de son club.

Dinor est un jeune phénomène qui est en train de percer dans deux disciplines assez compliquées : le rap, et le football professionnel. Pas de "ligaments croisés t'as vu" pour l'ancien joueur sochalien, le jeune Dinor RDT a basé toute sa communication sur le fait d'être à la fois dans le rap et dans le football pro, à l'image d'un Memphis Depay par exemple. Mais depuis quelques jours, le rappeur du 14ème était la cible de rumeurs qui affirmaient que le jeune homme n'était pas du tout footballeur et n'était signé dans aucun club.

‼️ Pour information, Noor Arabat aka Dinor Rdt, est bien sous contrat avec Sassuolo. J'ai eu la confirmation, entre autres, du club. Après sa tournée médiatique en France pour son album, il sera en Italie en milieu de semaine pour reprendre l'entraînement. — Johann Crochet (@johanncrochet) January 25, 2021

Une rumeur à laquelle Internet s'est chargé de mettre fin, en sortant d'abord la photo de l'effectif de l'équipe jeune de Sassuolo, en Italie, là où a fin par signé le parisien. Certains "fans" suspicieux commençaient en effet à se poser des questions sur la possibilité de faire une tournée promo pour la sortie de "Ronaldinor" (22 janvier) et les exigences du football de haut niveau. Les choses sont désormais claires pour tout le monde : Dinor RDT est signé à Sassuolo.

Et s'il n'a pas encore atteint le niveau de football de son collègue Memphis Depay, il entend bien tout casser dans le foot, qui reste sa priorité. Pour ce qui est du rap, le jeune homme a déjà un niveau très bon, avec pas mal de technique, on espère qu'il n'abandonnera jamais le son pour le ballon rond !