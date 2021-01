Booba : les chiffres fous de "Ratpi World"

Booba fait un retour gagnant avec son single.

Lorsque Booba avait fait fuité, il y a quelques semaines, un extrait vidéo où on entendait les premières notes du morceau "Ratpi World", certains avaient émis des doutes : est-il en train de tomber dans le ringard ? Pourquoi ne sort-il pas le morceau en entier, a-t-il peur de l'accueil ? Finalement, le morceau a fini par sortir il ya quelques jours et s'en est suivi un petit raz-de-marée autour de cette prise de risques musicale. Retour en chiffres sur le phénomène "Ratpi World".

Après un rapide coup d'oeil aux classements des plateformes de streaming, on aperçoit que le titre est tout simplement premier des charts. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le morceau est rentré directement au sommet du top singles avec presque 2,5 millions de streams, une très belle performance. La reprise inattendue du tube "Barbie Girl" d'Aqua a donc eu l'effet escompté, comme lorsque Jul avait lui aussi remixé le morceau pour "My World", énorme carton là encore.

C’est quand même fou de savoir que je suis devant tous ceux là.. des Vianno Indochine ( grand respect Indochine ) des Julien Doré etc et qu’aucune grosse radio ne va me jouer en playlist ???? Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Heureusement que la Piraterie existe ???????? MERCI ????‍☠️ pic.twitter.com/BkoQ455Ul5 — Booba (@booba) January 26, 2021

On peut donc se dire que c'est une bonne source d'inspiration. Booba, de son côté, en a profité pour célébrer, en insultant certaines grosses radios au passage (ou leur directeur) et sans oublier de tacler un peu ses ennemis, notamment Gims. Le succès du single fait encore plus monter la sauce autour de la sortie de "ULTRA", dernier album de Booba prévu pour Mars.