50 cent clashe à nouveau Young Buck

Le rappeur relance les hostilités sur Twitter.

50 cent poursuit ses allégations sur la vie personnelle de Young Buck. Il soutient à nouveau que son ancien ami a des relations sexuelles avec des personnes transgenres et le fait savoir sur Twitter.

Fifty n’a jamais été tendre avec ses ennemis et ses clashs avec Ja Rule ou encore avec Rick Ross en sont la preuve. Récemment, c’est l’ancien membre du G-Unit Young Buck qui était la cible de celui qui a refusé 1 million de dollars pour soutenir Donald Trump. Il faut dire que le beef entre 50 cent et Young Buck est un secret pour personne et dure depuis des années. Le 17 janvier, le business man a partagé une vidéo sur Twitter dans laquelle de multiples relations sexuelles entre Young Buck et des membres de la communauté transgenre sont évoquées. Il ajoute en légende : "Merde ce mec est vraiment différent. Pris avec un autre transgenre". Des propos, qui ne sont pas nouveaux et que le rappeur de Nashville avait déjà démentis. Après la mise en ligne d’une autre vidéo il y a quelque temps, il avait déclaré avoir été piégé et que rien de sexuel ne s’était produit : "Laissez-moi mettre les choses au clair rapidement. Il n’y a rien de gay chez moi. Je n’ai aucun problème avec les personnes gays. Peu importe ce que vous pouvez penser avoir vu, il n’y a pas de putain de vidéo d’un putain de connard en train de me sucer la bite". Voilà qui a le mérite d’être clair, même si 50 cent ne semble pas prêt à accepter ses explications et préfère l'afficher sur les réseaux sociaux.

Damn ????this boy really different caught with another transgender contender pic.twitter.com/fHrkaw75z9 — 50cent (@50cent) January 18, 2021

En résumé, il vaut mieux avoir 50 cent comme ami que comme ennemi…