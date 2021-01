Snoop Dogg à propos d'Eminem : "On est toujours potes" !

Snoop affirme qu'il n'y a plus de beef avec Em !

Pour Snoop Dogg, son histoire avec Black Shady est définitivement terminée ! Il affirme même qu’aujourd’hui ils sont redevenus proches !

La relation entre Snoop Dogg et Em est plus complexe qu’une telenovela ! Ils s’adorent, se déchirent, se réconcilient, s’envoient des piques, et disent qu'au final tout va bien. On ne comprend plus rien ! Mais il semblerait que la hache de guerre soit enfin enterrée. Celui qui est fan de catch l’a confirmé lui-même dans une interview !

Si parmi vous certains se demandent pourquoi les deux artistes étaient en conflit, on va vous faire un petit résumé. En juillet dernier, Snoop avait donné son top 10 des meilleurs rappeurs. Sauf qu’il n’a pas cité son ami du game. Ce dernier ne l’a pas digéré et l’a fait comprendre dans ses sons. On a cru à une guerre interminable jusqu’à ce que celui qui a soutenu Dr. Dre rassure les fans sur les réseaux sociaux. Il avait dit que "tout allait bien" entre lui et l’auteur de "Music to Be Murdered By".

Plus récemment, Snoop Dogg s’est une nouvelle fois exprimée. Il était invité dans l’émission Watch What Happens Live. Interrogé sur sa querelle avec l'ami de 50 Cent, il en profite pour faire une mise au point. Il confesse : "On est toujours amis. Je pense que ce sont des affaires de famille et je ne veux pas rendre la chose plus importante qu'elle ne l'est déjà. Il a dit ce qu'il a dit et je respecte ça, nous allons simplement garder cela comme ça. Ce sont des affaires de famille".

Message reçu chef !