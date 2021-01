Young Buck se confie sur le G-Unit

Il n'a pas de très bonne nouvelle à annoncer...

Si vous étiez fan de rap dans les années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté du tsunami G-Unit qui a déferlé sur le Rap Game US. Mené par 50 Cent d'une main de maître, le groupe new-yorkais a atteint les sommets, notamment en signant The Game avec qui ils ont produit un des meilleurs albums de cette décennie. Mais l'histoire a vite mal tourné, en raison de tous les gros égos qui composaient le collectif. L'entité a même fini par exploser et c'est aujourd'hui Young Buck qui semble mettre un point final à cette aventure.

En effet, le rappeur ne s'entend plus du tout avec son ancien taulier, 50 Cent. Quand Vlad TV lui demande des nouvelles du groupe, Buck est sans équivoque : "Je suis arrivé à un stade où je me focalise sur ma carrière et le fait d'avancer, avec mes artistes. J'ai écrit des textes pour Fifty. Il a récité mes paroles mot pour mot. J'ai fait ma part pour le G-Unit, comme un soldat loyal, un frère loyal. A ce stade, je ne pense pas que la situation puisse évoluer, à moins qu'on fasse le point sur ce qui m'est dû", affirme-t-il.

Quand on l'interroge sur la qualité de sa relation avec son ex-boss, il répond de manière directe : "Je suis face à quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour mettre fin à ma carrière. Je ne peux vraiment pas m'imaginer revenir dans le G-Unit, ou y être intégré, à ce stade". Il termine en disant que tout est possible mais on sent que lui-même n'y croit plus et qu'il a l'air profondément dégouté par la manière dont ça s'est fini. Il n'est pas le seul, nous aussi...