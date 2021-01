Booba clashe son hacker

Un échange surréaliste sur Twitter.

On a l'habitude de voir sur Twitter des échanges assez inédits, vu que le ton de rigueur y est très sec. Sur Twitter, ça vanne, ça clashe et ça fait des déclarations bien cassantes avec assez peu de caractères. C'est pour ça que la plateforme est le lieu idéal pour se tailler, et également pour ça que Booba y a migré après son bannissement d'Instagram il ya quelques semaines. Ca ne lui a as vraiment réussi, puisqu'il s'est fait piraté son compte, le hacker allant même jusqu'à publier des "nudes" du rappeur.Sauf que Booba l'a retrouvé...

Mais t’es déjà la plus grosses des putes!!! ???? Et comme t’es un geek et pas un ratpi si ma porte explose le monde entier saura que c’est toi Hackito ????????????????????????????????‍☠️ pic.twitter.com/j1yoMPt7wE — Booba (@booba) January 15, 2021

Me refait plus jamais ça Hackito!!! J’ai attendu le SWAT comme ça toute la journée dans mon salon ????????????‍☠️ pic.twitter.com/VVZatDFoNW — Booba (@booba) January 17, 2021

On ne sait pas exactement comment il s'y est pris, mais on imagine que l'auteur du piratage a dû s'en vanter auprès des mauvaises personnes. Une fois au courant, Booba s'est mis sur les cotes du pirate et a balancé quelques vannes et insultes bien senties sur le réseau social. Le mystérieux hacker avait notamment annoncé l'arrivée imminente du SWAT chez B2o, même s'il ne les a finalement pas appelés (la pratique du SWATing est très courante dans le milieu du piratage).

Booba n'a pas hésité à afficher le nom et le visage de son vis à vis et a même poussé les choses un peu plus loin, puisque le compte du supposé pirate a été rapidement suspendu. On vous laisse lire des extraits de cet échange bien savoureux.