YFN Lucci s'est rendu aux autorités

Il est accusé de meurtre.

Recherché pour meurtre, le rappeur YFN Lucci s'est présenté de lui-même aux autorités après qu'un mandat d'arrêt a été émis à son nom un peu plus tôt dans la semaine.

Selon l'Atlanta Journal Constitution, le rappeur s'est rendu mercredi 13 janvier et a été transféré à la prison du comté de Fulton vers 23 heures heure locale. Lucci fait face à de multiples accusations liées à la mort par balle en décembre 2020 de James Adams, 28 ans. Il est accusé de meurtre, voies de fait graves, participation à des activités criminelles liées à des gangs de rue et possession d'une arme à feu avec l'intention de s'en servir. Le rappeur de 29 ans (de son vrai nom Rayshawn Bennett) s'est rendu quelques heures à peine après avoir publié la vidéo de "Rolled On" sur ses comptes Instagram et Twitter. YFN Lucci n'aurait pas appuyé sur la gâchette mais il aurait été au volant du véhicule qui s'est rendu dans le territoire d'un gang rival. Deux autres personnes présentes dans la voiture auraient ensuite ouvert le feu au fusil d'assaut, déclenchant une fusillade.

"Notre examen des preuves initiales mises à notre disposition indique qu'il n'y a aucune base pour des accusations criminelles contre Rayshawn Bennett", a déclaré l'avocat de Lucci, Drew Findling. "Nous allons poursuivre notre propre enquête indépendante en son nom."

Peu de temps après la reddition de Lucci, l'appel au 911 qui aurait conduit à son mandat d'arrêt a été publié par TMZ. On y entend, une femme au téléphone avec les répartiteurs des urgences qui décrit avoir vu un SUV blanc accélérer en "avec un homme qui traîne hors de la voiture". Elle a également révélé qu'ils ont jeté Adams hors de la voiture et l'ont laissé pour mort avant de s'enfuir.