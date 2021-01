À partir de combien de streams un artiste gagne 1 euro ?

Découvrez les chiffres et soyez surpris !

le site Statista a réalisé un graphique qui dévoile Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music, Amazon Music et Napster. C'est bien connu, les auditeurs de rap sont des gros consommateurs des plateformes de streaming. Mais alors comment les artistes gagnent de l'argent si on ne se rend pas directement en magasin pour acheter un projet ? On entend souvent les rappeurs parler du streaming, s'en plaindre ou bien en débattre. Alors,qui dévoile le nombre d'écoutes nécéssaire pour qu'un artiste empoche 1 euro. Toutes les plateformes sont comparées :

Si on lit ce document, on comprend que la plateforme la plus rentable pour un rappeur est Napster, la moins rentable étant YouTube sur laquelle il faut cumuler 1612 streams pour gagner 1 euro. Les chiffres de Statista nous donnent facilement l'envie de se saisir de notre calculatrice.

Par ailleurs, on comprend vite pourquoi Jay-Z a voulu lancer sa propre plateforme de streaming en collaboration avec d'autres artistes américains. En effet, sur Tidal, 89 streams rapportent 1 euro à l'artiste. Lors du lancement de ce projet, Jay-Z s'entoure de tous les plus gros vendeurs de musique aux USA et à travers le monde : Beyoncé, Rihanna Nicki Minaj, Madonna, Kanye West, J Cole, Usher, les Daft Punk, Alicia Keys et d'autres. Le rappeur de New York déclare alors pendant la soirée de lancement : "Le challenge, c'est que tout le monde respecte de nouveau la musique et ses valeurs. Pour écouter la meilleure musique, il faut soutenir les artistes (...) car tout le monde sait que le système est injuste avec les chanteurs. La musique est partout, on en consomme tous les jours." Son amie et chanteuse Alicia Keys déclarait à son tour : "Nous sommes ici pour changer l'histoire de la musique. Aujourd'hui, nous annonçons la naissance de la première plate-forme musicale qui appartient aux artistes."