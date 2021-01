Booba : il se compare à Donald Trump !

Ce n'est pas la meilleure comparaison qui soit alors que les supporters du président américain ont pris d'assaut le Capitole mais Booba ne fait pas de politique. Non, s'il se compare à Donald Trump c'est tout simplement parce que l'homme politique a été banni de Facebook et d'Instagram par la direction des deux réseaux sociaux. Interdit d'Instagram depuis plusieurs semaines, le Duc a alors affiché son soutien à l'ancien homme d'affaires. Dans un tweet, il écrit : ".@realDonaldTrump On se retrouvera mon gars. C’est des jaloux!!! #force". Peut-être est-ce que le rappeur de Boulogne invitera le futur ex-président des Etats-Unis à rejoindre son futur réseau, Yo2...

Evidemment, on préfère le dire avant de se faire tomber dessus, c'est du second degré et il faut plus y voir une vanne qu'autre chose, surtout pas de politique. Booba ne s'est jamais trop investi dans ce domaine et avec ce qui vient de se passer à Washington, on le voit mal faire comme Lil Wayne ou Lil Pump et afficher son soutien au président américain. Il vit à Miami, il sait très bien ce qui se passe aux States et il est trop intelligent pour faire une telle erreur de communication.

La vraie bonne nouvelle se trouve dans un autre tweet, il faut dire que le Duc a été particulièrement actif ces derniers temps : "Ultra" a enfin une date de sortie ! Ce sera le 5 mars 2021. D'ici là, nul doute que le rappeur du 92I devrait balancer inédits et extraits, on s'en délecte d'avance, surtout quand on voit le teaser du projet qui met tout de suite la pression.