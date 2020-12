Jim Jones : pourquoi il n'a pas signé Drake et J.Cole

Voilà une question qui mérite une réponse...

L'histoire du rap est remplie de rendez-vous manqués, d'artistes qui se proposent à des labels, sont refusés, ont la haine et finissent par se surpasser pour devenir très forts et faire "fermer des bouches". Nombreux sont les artistes ayant essuyé un refus des maisons de disques, des radios, des médias ou de stars déjà établies, qui sont finalement devenus plus forts grâce à ça. On ne sait pas si c'est ce qui a été le déclic pour Drake et J.Cole mais une chose est sûre : les deux voulaient signer chez Jim Jones, légende new-yorkaise, qui les a refusés.

Le rappeur des Dipset est revenu sur cet épisode lors d'une interview : "Quand J.Cole était à l'université il devait avoir 18 ou 19 ans. Il est venu me voir, c'était un garçon humble et timide qui ne pouvait même pas me regarder en face. Il savait rapper. Mais à l'époque je pensais que la musique devait refléter d'où vous veniez et je ne voyais pas ça en Cole. C'était le genre de jeune qui disait "maman, je vais devenir le meilleur rappeur du monde et te sortir du quartier". Nous étions des garçons qui disions avoir besoin de crack pour pouvoir dealer, flamber et s'acheter de nouvelles baskets".

Un décalage compréhensible entre deux univers assez opposés, il est vrai. Pour Drake, il ne l'aurait pas signé simplement parce qu'il ne savait pas comment vendre un acteur canadien. Visiblement certains ont trouvé ça assez facile et se sont fait énormément d'argent... Pas très visionnaire le Jim Jones !