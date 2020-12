Soso Maness : passez le réveillon avec lui !

Soso Maness t'invite à sa soirée du 31 décembre !

A cause du Coronavirus, les célébrations de passage à la nouvelle années vont être un peu "low cost" cette année : couvre-feu à 20 heures, réunions à plus de 6 personnes déconseillées et des milliers de policiers déployés pour veiller à ce que les français respectent les restrictions. Du coup ce réveillon s'annonce un peu moins joyeux que ceux des autres années. Mais pas de panique, Soso Maness, qui a déja bien ambiancé l'année 2020, a trouvé une solution pour tous ceux qui restent chez eux ce soir du 31 décembre : il vous invite à son réveillon !

On vous rassure, Soso ne va pas créer un cluster géant en plein milieu de Marseille. C'est bel et bien sur Instagram qu'il vous invite à le rejoindre pour passer la fête avec lui, lors d'un live qui s'annonce légendaire si on en croit le post du rappeur sur son compte. Dresseurs de dragons, cracheurs de feu, hypnotiseurs, le tout entouré "d'invités prestigieux" dont on ne connait pas le nom pour l'instant. Voilà le programme des réjouissances annoncé par le rappeur, on imagine que tout ça se passera sous le signe de la bonne humeur et de la vanne, comme souvent avec Soso Maness.

Avis à tous ceux qui n'ont pas de soirée prévue et qui veulent rigoler donc : Soso est là pour vous !