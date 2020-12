Jul : les chiffres fous de son année 2020

Evidemment, Jul remercie la Zone pour cette année exceptionnelle.

Si l'année 2020 a été un calvaire pour presque tout le monde, ça n'a pas du tout été le cas pour Jul. Au contraire, le rappeur marseillais vient peut-être de clôturer la meilleure année de sa carrière pendant la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'il a encore franchi un pallier en termes de reconnaissances du public, mais il a également gagné le respect des anciens de sa ville (IAM, Fonky Family) qui étaient pourtant parmi les plus gros puristes du rap game francophone, grâce au projet 13'Organisé qu'il a chapeauté d'une main de maître. Au niveau des chiffres, Jul fait encore un carton plein.

L'OVNI, comme on l'appelle depuis longtemps, a sorti deux projets solo cette année, ainsi qu'un album commun avec tout le gratin marseillais. Sur Twitter Jul a posté une photo qui contient les chiffres de ventes de ses 3 albums et ils sont incroyables : 42 000 exemplaires pour "La Machine" sortie en début d'année, 41 000 pour "Loin Du Monde" sorti en décembre, et 36 000 pour "13 Organisé" sorti en octobre. Bref, des premières semaines à faire pâlir d'envie même les plus grosses stars du rap français ou de la musique en général.

Des milliards de merci à ma teamjul #OVNIPRESENT et 2021 c’est pas fini karan cognooooo mierda ELLE VA CRACHER MA VIEILLE CHARINE pic.twitter.com/Kg9cYXpQvD — Jul (@jul) December 28, 2020

Son dernier album de l'année a même effectué le meilleur démarrage mondial sur diverses plateformes de streaming, preuve que l'influence de Jul est bien plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Le tout, avec une très grosse part de ventes physiques (environ la moitié à chaque projet) alors que certains se contentent d'exister uniquement en stream. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve en 2021 !