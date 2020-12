Booba attaque Kaaris sur son disque d'or

Il a beau avoir trouvé d'autres cibles, Kaaris reste son rival préféré.

Booba est sur tous les fronts en ce moment. Alors que la sortie du "Ultra", qui devrait être son dernier album, se rapproche, il multiplie les clashs et les affrontements sur les réseaux sociaux. Une manière comme une autre de faire la promo de ce futur album, très attendu par le public (son dernier projet, "Trône", a déjà 3 ans). Alors qu'il s'était récemment plus concentré sur le fait d'attaquer Rohff, ou la Sexion d'Assaut, il n'a toujours pas enterré la hache de guerre avec Kaaris et tient à le rappeler.

K2a avait décidé de sortir son album "2.7.0" en septembre. Un projet sur lequel on retrouve entre autres Freeze Corleone, Gazo, Bosh, Imen ES mais aussi Gims et Dadju, deux autres ennemis de B2o. Dans la journée d'hier, le projet de Kaaris a été certifié disque d'or par la SNEP, mais Booba a quand même trouvé le moyen de se moquer de son rival dans cette occasion. "Bah p**ain t'as de la chance que l'or ça rouille pas" a tweeté le Duc sur son compte, suivi du hashtag "#vieuxmotardquejamais", un jeu de mots assez connu.

Boycotté comme personne depuis 8 piges ???? 2.70 disque d’or 13 ans après 43eme bima en indé et sans acheter merci bien ????????#merciatous #rdvdemain #lasuitearrive #roidelatrape #chefbandit pic.twitter.com/NFgVlv1M7p — KAARIS (@KaarisOfficiel1) December 28, 2020

Kaaris quant à lui a préféré mettre en avant ce qu'il affirme être une performance, puisqu'il clame être boycotté depuis 8 ans et se vente d'avoir atteint les 50 000 ventes en indé et sans acheter de vues. Peut-être une pique déguisée envoyée à Booba, qui avait été pris au coeur d'une polémique sur l'achat de stream (raison du début du clash avec Gims. K2a a dans tous les cas effectué une belle performance pour un album assez rap et bien moins musical que les précédents.