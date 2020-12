Playboi Carti accusé d'être un mauvais père

Sortie d'album mouvementée pour Playboi Carti...

La sortie d'un album est sensée être synonyme d'heureux événement dans la carrière d'un rappeur. Encore plus lorsqu'on s'appelle Playboi Carti, qu'on est attendu et qu'on a rien sorti depuis deux ans. Le 25 décembre, le jour de Noël, l'artiste dévoilait son projet de 24 titres "Whole Lotta Red", produit par Kanye West, avec également Kid Cudi et Future en invités. Mais la sortie ne s'est pas passée exactement comme prévu puisque Iggy Azalea est venue jouer les troubles-fêtes, en rappelant à Carti qu'il était papa...

Les deux artistes étaient jusqu'à présent en couple mais on imagine que dorénavant la situation va se compliquer. Lors d'un live qui a depuis largement été commenté sur Twitter, elle a fait plusieurs révélations aux fans. Elle nous apprend notamment qu'elle avait quitté la maison en mai suite à une embrouille et lorsqu'elle est revenue une semaine après, une autre avait déjà pris sa place. Dans des tweets depuis supprimés, elle s'en prend sévèrement à Playboi Carti, qu'elle accuse d'être un menteur en plus d'être infidèle, puisqu'il affirmait hier encore être amoureux d'elle et vouloir s'impliquer dans la vie de leur fils, sans toutefois les inviter à la release party de son album.

Release party à laquelle était conviée la "side chick" Brandy, avec qui Iggy a eu des échanges mouvementés sur les réseaux. Pour résumer, Playboi Carti serait infidèle, menteur, refuserait de signer le certificat de naissance de son fils, tout en faisant croire à tout leur entourage qu'il les aime et que cette situation le pèse. Il n'a même pas assisté à sa naissance. Bref, le rappeur est dans la sauce jusqu'au cou, pas sûr que cette polémique fasse grimper les ventes de son album...