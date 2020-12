Booba et Rohff se rendent coup pour coup

Les deux rappeurs ne lâchent rien.

C'est une lutte sans merci à laquelle se livrent Rohff et Booba sur Twitter désormais depuis la suppression par Instagram du compte du rappeur du 9.2. Cela n'empêche pas les deux meilleurs ennemis de continuer leur travail de sape et de balancer dossiers sur dossiers. En cause, d'un côté la relation de B2O avec une mineure et les violences conjugales de Roh2f de l'autre. Et même si Gims n'a rien demandé, il fait partie des dommages collatéraux...

Depuis que Rohff a retrouvé la liberté de parole, il ne lâche plus rien. Les attaques de Booba lui glissent dessus tandis qu'il s'est lui aussi découvert une passion pour les montages photos...

#ELIBABA ET LES 40 MINEURS by #ErkElie interdit au moins de 18 mais tourné avec des U16/U17 OKLM.????????‍♂️ pic.twitter.com/LbzwhAO3Rp — ROHFF (@rohff) December 20, 2020

Accusé de violences conjugales par Booba qui cite une de ses ex-femme, Housni rappelle qu'il n'a pas été inquiété par la justice à ce sujet.

Coupable de rien du tout ! Heureusement qu'il y a une justice pour les accusations mensongères et diffamations.Folie+divorce égale Vengeance foirée.Après ça elle a essayer de m'embrasser de force devant le ptit! je suis coupable que de l'avoir fui pour préserver mon fils.#Vérité pic.twitter.com/Ov52AqH03h — ROHFF (@rohff) December 20, 2020

Mais le Duc est déjà passé à autre chose. Son nouvel axe d'attaque ? Rohff serait sorti avec l'actuelle femme de Gims alors que celle-ci était mineure...

Mon community manager aime trop les potins c’est grave ???? pic.twitter.com/1NnJP0DvHU — Booba (@booba) December 20, 2020

Instagram ou pas, fêtes de fin d'année ou pas, Booba et Rohff ne comptent certainement pas faire une trève. Le combat continue donc...