PNL franchit le cap des 2 millions d'albums vendus !

Encore un nouveau pallier pour les "Deux Frères".

Lorsque les livres d'histoire se pencheront sur le sujet du rap français, il faudra qu'ils fassent attention à ne pas oublier certaines légendes du game. NTM et IAM, forcément, Lunatic et la FF pour le côté plus underground, Rohff, MC Solaar, Diam's, bref, toutes les personnalités ayant marqué cette musique dans les années 90/2000, avec des scores de ventes incroyables et un impact énorme. A cette liste de légendes, il faudrait désormais ajouter un groupe des années 2010 : le duo PNL, composé de Tariq et Nabil, les deux frères des Tarterets.

En effet, PNL vient tout juste de franchir la barre des 2 millions d'albums vendus depuis la formation du groupe. Le tout en seulement 4 albums, dont deux sortis en 2015. On a également droit au détail des ventes album par album et évidemment, c'est "Dans La Légende" qui compte le plus de copies écoulées. Presque un million d'exemplaire pour ce seul album, sorti en 2016 et contenant des hits tels que "Onizuka", "Naha", "Jusqu'au dernier gramme", "Da", et tant d'autres titres devenus classiques aujourd'hui.

???? PNL a vendu plus de 2 millions d’albums depuis le début de sa carrière !



En seulement 4 projets... ????



▫️ Que la famille : +127k

▪️ Le Monde Chico : +385k

???? Dans la légende : +945k

???? Deux frères : +541k pic.twitter.com/a09PfrRusU — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 18, 2020

Ademo et NOS peuvent être fiers du chemin parcouru. Mais ce succès commercial est quasiment anecdotique quand on mesure l'impact réel de PNL sur le rap et sur la société française, que ce soit dans l'utilisation de l'autotune (les premiers à l'avoir bien réglé presque), dans les visuels, la manière de clipper (courts / moyens métrages, avec des acteur sud quartier, les plans au drone dans les paysages sauvages), dans le style capillaire ou vestimentaire, même dans l'attitude douce-amère un peu déprimée qui est devenue très en vogue. Bref, un grand bravo aux deux frères, qui ont apparemment travaillé sur un nouveau projet pendant le confinement, et qui devraient être de retour sur scène quand les scènes rouvriront.