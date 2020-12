Booba fait un prix de gros et s'attaque à Rohff, Gims et Dadju !

Booba a relancé les hostilités avec tout le monde sur Instagram.

Booba est un peu dans l'oeil du cyclone en ce moment. Le Duc a un album sur le grill (qui sera un de ses derniers), et il est surtout occupé sur plusieurs fronts, à clasher les autres têtes du rap français. En guerre avec Rohff, mais aussi avec Gims, Dadju, et toute la Sexion D'Assaut en général, la pression commence un peu à s'accentuer sur les épaules du taulier du Rap FR. Surtout après les critiques envers son dernier morceau "5G". Mais B2O a l'habitude et il a décidé de envoyer tout le monde dans les cordes avec des story Instagram assassines.

Booba n'a pas fait dans le détail, il a envoyé des missiles dans toutes les directions. D'abord à Rohff, qui est clairement le plus virulent en ce moment, en le mettant dans un montage en "Jean Housnia" à coté de Marine Le Pen. Mais il s'en prend surtout à Gims (et sa femme DemDem) et à Dadju, avec plusieurs montages et également quelques belles insultes. Il propose notamment de manière assez peu subtile à Gims de se suicider, poste une photo de lui costumé de manière assez extravagante aux NRJ Music Awards en disant "pourquoi ça n'était pas vous à Orly?".

Booba nous sort ensuite un grand classique, un screen d'une conversation en DM dans laquelle il s'en prend à Dadju, qui ne lui répond pas. Il s'empresse également de signaler que DemDem, la femme de Gims, l'a débloqué sur Instagram et prend ça pour une victoire. On ne sait pas vous, mais tout ça sonne encore un peu trop "gamin" pour ressembler à un vrai clash, même si l'histoire n'est sans doute pas finie.