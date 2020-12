Machine Gun Kelly relance son beef avec Eminem !

Machine Gun Kelly est en beef depuis des années avec Eminem. Si Slim Shady l'a terminé avec son morceau "Killshot" qui a longtemps détenu le record de vues sur YouTube avant d'être détroné par 6ix9ine et "Gooba", MGK ne lâche pas l'affaire pour autant. Aujourd'hui, il affirme que le rappeur de Detroit est la raison pour laquelle son album "Hotel Diablo" n'a pas été bien reçu par le public, notamment les auditeurs blancs.

Lors d'un entretien Interview Magazine, qui a été publiée le 27 novembre, MGK a expliqué que c'était à cause d'Eminem si son quatrième album studio, "Hotel Diablo" n'a pas reçu l'accueil qu'il méritait.

"En tant qu'album hip-hop, [Hotel Diablo] est impeccable de fond en comble et il donne aussi un indice sur mon évolution vers le pop-rock. Mais j'étais encore en beef avec Eminem et les gens se sont focalisés là-dessus. C'est comme si vous faisiez un film de merde et que vous sortiez un bon film juste après : les gens se concentrent sur le fait qu'ils ont détesté ce que vous avez fait auparavant. Mais ce que j'ai dit dans le beef, c'est exactement ce que je devais faire, mais cela a nui à mon projet qui n'a pas été bien accueilli. J'ai compris mon erreur et j'ai fait mon album suivant sans me soucier de ce que le public allait penser."