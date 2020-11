Jeremih : sa santé s'améliore

Touché par le coronavirus, le chanteur va mieux.

Le chanteur, touché par le coronavirus, avait été admis en soins intensifs dans un état très préoccupant et on avait même craint pour sa vie. Aujourd'hui, les nouvelles sont meilleures puisque le chanteur a quitté le service des soins intensifs pour un service "normal", c'est le signe que sa santé s'améliore.

Après une semaine d'hospitalisation, Jeremih a été autorisé à changer de service. S'il doit encore se reposer et continuer à se soigner, c'est le signe que son état s'est nettement amélioré alors qu'à un moment, on a craint pour sa vie. Il faut dire que 50 Cent avait posté un message plus qu'alarmant dans lequel il demandait aux fans de prier pour le chanteur.

Alors qu'il était gardé en soins intensifs, son agent avait aussi été alarmiste. Dans un entretien avec Variety, le chanteur a été mis sous respirateur et se battait pour sa vie.

Jeudi 19 novembre, il avait eu cette phrase :

"Il vient juste d'enlever le respirateur, il est toujours dans un état critique dans le service des soins intensifs. S'il vous plaît, continuez à prier pour lui".

Touché par la situation du chanteur, beaucoup d'artistes lui ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux. Chance The Rapper a notamment demandé à ses fans tout leur soutien en cette période compliquée. "S'il vous plait, prenez une seconde pour prier pour mon ami Jeremih. Il est comme un frère pour moi et il est très malade actuellement. Je crois au pouvoir guérisseur de Jésus donc si vous le pouvez, priez pour lui".

De nombreux proches ont tenu à lui apporter leur soutien, Big Sean, Meek Mill ou encore Ty Dolla $ign ont eu une pensée pour Jeremih.