Rohff relance les hostilités contre Booba...

Réputation, flow, chiffres, tout y passe...

Le clash entre Rohff et Booba semblait dans une phase un peu plus calme. Le rappeur du 9.4. a sorti le clip de "G.O.A.T" tandis que celui du 9.2. a envoyé "5G" et la vidéo de "Tout lâcher" avec Green Montana. Mais Housni a profité cette relative accalmie pour relancer les hostilités pour s'attaquer de nouveau au Duc dans sa story Instagram.

Dès la première photo, il donne le ton et compare Booba à Guy Georges, tueur et violeur en série, se basant sur une ressemblance physique plus que suspecte...

C'est déjà assez insultant mais bien évidemment, Roh2F ne s'arrête pas là puisqu'il partage ensuite le classement du dernier single de B2O qui pointe à la 117e place. Il écrit d'ailleurs :

"Rachète du stream gros. Ton tube est 177e sur iTunes, on voit la vérité ailleurs. Même la radio ne peut rien faire pour toi. Et Spoti, ton poto là-bas te maintient mais ailleurs ça craint. Mets un coup de CB. Je te dis, ton son est ennuyant mais bon tu rappes comme tu peux. Continue la zumba, ça te va mieux."

Il fallait s'attendre qu'à systématiquement critiquer les chiffres de ses concurrents, ceux-ci fassent de même, c'est de bonne guerre.

Retour ensuite sur les accusations de détournement de mineur avec une pochette de la bande-dessinée Martine qui cette fois, se trouve à Miami et devrait "se méfier de R. Kelly" mais aussi de "Erk'Elie"...

Retour sur les chiffres pour constater que Booba a sorti la CB (selon Rohff) vu que "5G" est remonté de 12 places dans le classement iTunes.

Enfin, dernière salve avec une vidéo assez ancienne de Booba avec laquelle Rohff veut prouver que le Duc n'a pas changé de flow depuis des années...

Rohff est très très chaud en ce moment, mais on lui conseillerait quand même de se méfier, Booba est un troll terrible et il a une sacré mémoire. La réponse risque donc d'être salée...