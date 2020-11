Tory Lanez plaide non coupable dans l’affaire Megan Thee Stallion !

Tory Lanez réfute les accusations d'agression envers la star de "WAP".

Tory Lanez n’a pas comparu au tribunal ce mercredi 18 novembre, dans le cadre de l’affaire qui l'oppose à Megan Thee Stallion. Néanmoins, son avocat a plaidé non coupable en son nom. Le rappeur canadien n'a pas tiré sur la rappeuse de Houston.

Le New York Daily News rapporte que Lanez a décidé de plaider non coupable. Ses chefs d’accusation ? Agression avec une arme à feu semi-automatique, utilisation personnelle d’une arme à feu, et transport d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Il aurait tiré deux balles dans les pieds de Megan le 12 juillet dernier, après avoir quitté une fête à Los Angeles avec elle. Il s'est d'ailleurs mis le rap game à dos depuis ce drame. S’il est reconnu coupable, Lanez (de son vrai nom Daystar Peterson) pourrait faire face à une peine maximale de 22 ans et huit mois de prison.

Au cours de l’audience, il a été suggéré que l’État pourrait porter plus d’accusations contre le rappeur. Il aurait violé l’ordre de protection avec ses messages sur les réseaux sociaux et ses paroles dans de récents sons. Rappelons qu'il a sorti un album intitulé "Daystar" abordant l’incident et traitant Meg de menteuse. The Shade Room a publié une vidéo de l’audience de mercredi, qu’ils ont décrite comme "un peu chaude" :