Mo3 : encore un rappeur assassiné !

Le rap game pleure encore un mort.

Alors que le rap américain se remet à peine de la perte de King Von abattu vendredi 6 novembre lors d'une bagarre devant une boîte de nuit d'Atlanta, il doit une nouvelle fois faire face à la mort. Le rappeur de Dallas Mo3 a en effet été abattu sur l'autoroute.

Selon TMZ, le jeune artiste de 28 ans a été abattu juste avant midi, heure locale, sur l'Interstate I-35 et transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé quelques heures plus tard. Le tireur présumé conduisait parallèlement à Mo3 et le ou les suspects soupçonnés de conduire une voiture de couleur sombre ont approché la voiture du rappeur. Le suspect, un homme noir, est sorti de son véhicule avec une arme à feu et a commencé à s'approcher de la voiture de l'artiste. Sentant le danger, Mo3 s'est enfuit à pied alors que le tireur a commencé à le pourchasser, tirant à plusieurs reprises et le touchant finalement à l'arrière de la tête. Sur place, on lui a administré des massages cardiaques avant son transport aux urgences. Proche de Bossie Badazz et Lil Ronny, Mo3 est décédé quelques heures plus tard.

"Empire a perdu un membre de sa famille aujourd'hui, Mo3 de Dallas. Nous partageons cette horrible perte avec la famille, l'équipe et les fans de Mo3. Sa personnalité contagieuse et son talent inégalé ont apporté joie et thérapie à ses légions d'adeptes à travers le pays. Nous ne pouvons qu'espérer continuer son héritage et avancer avec la même énergie que Mo3 partageait avec le monde. Love Live Mo3."

Bossie Badazz a réagi à la mort de son ami sur Twitter en écrvant : "Je n'ai pas les mots. Mon gars Mo3, je te verrais quand j'arriverai."