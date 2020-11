YNW Melly aurait avoué ses crimes

YNW Melly aurait parlé de son double meurtre dans une vidéo.

Accusé d'un double meurtre, celui de deux de ses amis en octobre 2018, Christopher "YNW Juvy" Thomas Jr. et Anthony "YNW Sakchaser" Williams, le rappeur YNW Melly est aujourd'hui sous les barreaux et attend son procès. Il risque très très gros d'autant qu'un nouveau rapport évoque l'existence d'une vidéo datant de 2018 dans laquelle le rappeur parle ouvertement des meurtres et reconnaît qu'il en est l'auteur.

Lors d'une audience en août 2019, la procureure adjointe du comté de Broward, Kristine Bradley, a diffusé une vidéo qui, selon elle, a été trouvée sur le téléphone de Melly. Elle a été enregistrée un mois jour pour jour après la mort de Juvy et Sakchaser. Lors de l'audience, elle l'a qualifié ainsi : "c'est vidéo de M. Demons admettant avoir tiré sur deux personnes à la tête". Un témoignage accablant pour le jeune artiste si ce qu'elle dit est vrai.

Il y dit notamment : "Je n’ai aucun regret sur ce que j’ai pu faire pour que ce mec meurt" tout en mettant un stylo qu'il tient sur sa tête comme si c'était un pistolet, et mimant un appui sur la gâchette avant de faire un signe du gang des Bloods. Puis Melly continue : "Les deux ne diront jamais quand."

Depuis, les avocats de YNW Melly ont demandé à ce que cette vidéo soit bloquée afin que leur client puisse bénéficier d'un procès équitable. En effet, parle de possibles aveux avant même le début des audiences pourrait effectivement porter préjudice au rappeur. En même temps, si cette vidéo est produite au tribunal, on voit mal comment le rappeur pourrait s'en sortir...