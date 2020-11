Aya Nakamura dévoile la tracklist d'"Aya"

Un tracklisting taillé pour l'international.

Malgré le reconfinement, Aya Nakamura n'a pas voulu reporter la sortie de son deuxième album, "Aya". Il faut dire que le succès des singles "Jolie nana" et "Doudou" l'encourage certaiement plus à continuer sur son excellente lancée plutôt que de lever le pied. Alors, elle livre au public le tracklisting d'"Aya" avec notamment des feats avec les Anglais Stormzy ou Ms Banks dans une volonté évidente d'élargir encore un peu plus son public et d'aller chercher des auditeurs à l'international.