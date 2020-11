Travis Scott : les théories sur son départ d'Instagram

Cactus Jack fait parler de lui après avoir désactivé son compte Instagram.

Depuis dimanche dernier, les réseaux sociaux s’enflamment après le départ de Travis Scott d’Instagram. Il n’est pas rare de voir certaines stars faire une pause de "réseaux" pour se reconnecter un peu plus à la vraie vie. Mais la suppression du compte de Travis intervient seulement un jour après avoir été taillé pour son costume d’Halloween.

Invité pour célébrer le 31 octobre chez Kendall Jenner, l’interprète d’"Astroworld" avait décidé de se déguiser en Batman. Incarnant fièrement Wayne dans son costume marron, Travis s’est fait lyncher après avoir publié une photo sur Instagram sur laquelle les internautes lui trouvaient une ressemblance avec un cafard… Quelques heures après le rappeur de Houston avait disparu du réseau.

batman in cartoons: Fartman in real life : pic.twitter.com/2ytGCcHw4Q — Joud (@JoudYalaskar) November 2, 2020

Selon Page Six, Scott avait une très bonne raison de disparaître des ondes : sa fille Stormi, âgée de 2 ans, et sa mère Kylie Jenner. Une source proche de l'artiste aurait déclaré : "Halloween n’a rien à voir avec cela. Il se concentre sur sa famille et son bien-être et veut inciter ses fans à faire de même au lieu d'être tellement absorbé par les réseaux sociaux". La source a ajouté qu'il était "important" pour l’artiste de s'éloigner des réseaux sociaux pendant "une période aussi critique". Il est vrai qu'entre la pandémie et les élections américaines, Travis était peut-être submergé d'informations négatives.

Alors que la majorité des gens croient à une simple réaction due aux moqueries, certains fans eux, espèrent plus de ce départ et y voient même une stratégie marketing ! En effet, le rappeur a commencé depuis quelques semaines à teaser son prochain projet. La Flame avait récemment changé sa bio Instagram en remplaçant "Astroworld" (son dernier album sorti en 2018) par "Utopia". Toujours aussi mystérieux, le patron du label Cactus Jack avait donné rendez-vous à ses fans sur Twitter "en 2021 à Utopia", laissant donc supposer un retour musical plus qu’imminent.

Alors, Travis est-il parti pour mieux revenir ?