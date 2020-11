Offset traite Cardi B de menteuse !

Et le prouve en vidéo !

Rassurez-vous, les deux stars n'ont, semble-t-il, plus l'intention de divorcer. Simplement, Offset vient de traiter, en rigolant, Cardi B de menteuse suite à ses paroles dans son tube "WAP".

En effet, dans le titre qui a marqué l'histoire du Billboard Hot 100 en août avec plus de 93 millions de streams en première semaine, elle dit : "I don’t cook, I don’t clean.” Mais, selon son mari, Bardi ne dit pas la vérité quand elle rappe ses lyrics. Dimanche 1er novembre, le rappeur des Migos a partagé une vidéo de sa femme vêtue d'un peignoir et de chaussons roses, balayant le sol avec un balai. "Tu dois arrêter de mentir dans tes chansons. C'est une menteuse. Elle nettoie", rigole-t-il. Ce à quoi elle répond : "Je vais te frapper à la tête." Mais Offset en rajoute et écrit en légende : "MENTEUSE".