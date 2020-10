Kalash Criminel révèle la tracklist de son album ''Sélection naturelle'' !

Un casting cinq étoiles pour son quatrième album "Sélection naturelle"…

Après "R.A.S", "Oyoki" et "La fosse aux lions", Kalash Criminel revient avec son quatrième album "Sélection naturelle"… et la tracklist met déjà l’eau à la bouche !

Prévu ce 20 novembre, Crimi s’est entouré de la crème du rap français et belge pour ce nouvel opus plus qu’attendu par le monde du rap. Amorcé avec l’excellent "But en or" en compagnie de Damso, d’autres stars du rap français ont répondu présent pour soutenir le rappeur cagoulais.

Pour soutenir "Sélection naturelle", Niska, Jul, 26 keuss, Big Flo & Oli ainsi que Nekfeu viendront performer sur ce quatrième album et cela devrait marquer le rap français à coup sûr !

Rendez-vous ce 20 novembre pour découvrir cette nouvelle pépite signée Kalash Criminel.