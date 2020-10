Koba LaD distribue du CBD dans Paris

Koba LaD n'a pas fait dans le "Détail" hier pour assurer à la fois la promotion de son album à venir mais aussi sa toute récente collaboration avec une marque de CBD : il en a tout simplement distribué un peu partout dans Paris, prévenant ses fans quelques minutes avant en postant un message sur les réseaux sociaux. Et si on en croit les images, le rappeur du bâtiment 7 a eu du succès dans son entreprise !

Il y a quelques jours déjà, Koba LaD annonçait sur Instagram un concours pour gagner du CBD. Rappelons que la consommation est légale en France car il possède entre autres des vertus relaxantes et thérapeutiques.

Alors que son album "Détail" sort ce vendredi 23 octobre, le jeune rappeur a décidé de frapper fort pour promotionner à la fois son projet et son partenariat. Il a distribué du CBD dans les rues de Paris allant à la rencontre de ses fans.

on se retrouve demain à différent endroits sur paris , pour une grande distribution ...

DÉTAIL J-3 ???? pic.twitter.com/6m7EOmv3BX — #DÉTAIL23OCTOBRE (@koba7binks) October 20, 2020

1er rdv : 13 avenue Parmentier , 75011 Paris

14H30

A toute la miff ???????? pic.twitter.com/fd6BnIMWqH — #DÉTAIL23OCTOBRE (@koba7binks) October 21, 2020

Et si on en croit les images, l'initiative du rappeur du 9.1. a été couronnée de succès. Les fans ont répondu présent et ont été très nombreux à venir à sa rencontre.